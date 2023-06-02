德法斡旋科索沃塞族衝突　與雙方領袖會晤促重新選舉

科索沃北部塞族衝突升溫，第二屆「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會在摩爾多瓦（Moldova）舉行期間， 在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）介入協調，6月1日與科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）及塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）會面，要求盡快在引發衝突的地區重新選舉。



2023年6月1日，摩爾多瓦（Moldova）舉行的歐洲政治共同體（European Political Community）會議期間，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會見記者。（路透社）

馬克龍在會面後表示，會上對科索沃及塞爾維亞雙方的要求非常簡單，就是在引發衝突的科索沃北部4個塞族城鎮，重新舉行地方選舉。此外，科索沃當局應釐清選舉規則， 塞爾維亞方面則需明確參與。法國及德國又要求，科索沃勿再拖延處理「塞爾維亞族自治城聯」（Association of Serbian Municipalities）的設立問題。馬克龍表示，各方下周會再次磋商，科索沃及塞爾維亞將給出明確答案。據指出，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦有參加今次會面。

奧斯曼尼及武契奇均表示，希望化解今次暴力危機。奧斯曼尼表示，已準備好在具爭議城鎮重新選舉，前提是有20%選民啟動法律程序。她又指出，武契奇被要求不要干涉塞裔公民參與選舉，但沒有即時回答，她則期望所有公民能夠行受科索沃憲法保障的權利。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在挪威出席北約（NATO）外長會議後也呼籲，科索沃和塞爾維亞應立即採取措施緩和緊張局勢，許多盟友對科索沃緊張局勢表示擔憂。

今次衝突源於科索沃4月在北部4個塞族城鎮舉行地方選舉，由於塞爾維亞裔抵制，投票率僅有3.5%，地方首長全由阿爾巴尼亞裔的候選人當選。