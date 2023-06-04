印度288死火車相撞意外　專家：鐵路安全問題有待解決

印度東部奧迪沙邦（Odisha）巴拉索爾（Balasore）6月2日晚發生有火車出軌，造成3架火車相撞，至少288人死亡、逾1,000人受傷。專家指，本次為印度近30年來最嚴重火車意外，表明當地加強投資鐵路建設之際，仍須解決安全問題。



英國天空新聞3日引述基羅迪馬爾理工學院（Kirodimal Institute of Technology，暫譯）機械工程系主任森（Prakash Kumar Sen）稱，「人為失誤或軌道維護不善，通常是造成此類意外的罪魁禍首。」

本次意外發生在印度鐵路東海岸線，是當地其中一條最歷史悠久、繁忙的路線，印度大部份煤炭及石油均經由此路線運載。森指出，這條路線非常老舊，且負載非常高，維護不當即會發生故障。

他續稱，鐵路公司持續引入更多列車，以應對飆升需求，但維護鐵路網的勞動力卻未能跟上步伐，工人沒有接受過充足培訓，或工作量過大，亦無法充分休息。

圖為2023年6月3日，印度東部奧迪沙邦（Odisha，前稱奧里薩邦，Orissa）巴拉索爾（Balasore）火車出軌意外現場，可見乘客物品散落一地。（Reuters）

印度近年致力改善鐵路建設，2022年投入300億美元（約2,351億港元）建造新車卡及現代化車站，比上一財年大增50%。森表示，「這些年來，安全記錄一直在改善，但還有更多工作要做。」

印度鐵道部發言人則稱，鐵路每行駛100萬公里的意外數量，已從2013至14年度的0.1宗降至2021至22年度的0.03 宗，指有人質疑鐵路安全，純粹是因為當下剛發生過意外。

圖為2023年6月3日，救援人員在印度東部奧迪沙邦（Odisha，前稱奧里薩邦，Orissa）巴拉索爾（Balasore）火車出軌意外現場搜索生還者。（Reuters）

印度國家犯罪檔案局2022年數據顯示，2017至21年間，當地逾10萬人因火車相關意外死亡。以下為印度部份嚴重火車意外：

1981年6月： 颶風吹襲比哈爾邦（Bihar）期間，一架超載客運火車7節車廂被吹出軌道、掉入河中，至少800死，為史上最嚴重火車意外。

1995年8月： 兩架火車在距離德里（Delhi）125英里處相撞，至少350死。

2005年10月： 安得拉邦（Andhra Pradesh）一架客運列車數節車廂出軌，至少77人死亡。

2016年11月： 北方邦（Uttar Pradesh）一列快車出軌，146死、逾200人傷。

2017年1月： 安得拉邦一架客運列車數節車廂出軌，41人死亡。

2018年10月： 印度北部阿姆利則市（Amritsar）一列火車撞上聚集在軌道上過節的人群，至少59死、57傷。