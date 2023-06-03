印度3火車相撞最少288死逾千傷　倖存者憶述恐怖一刻：似強烈地震

印度東部奧迪沙邦（Odisha，前稱奧里薩邦，Orissa）巴拉索爾（Balasore）6月2日有火車出軌，導致3架火車相撞，最少288人死亡、逾1,000人受傷。印媒3日稱，生還乘客指，事發時像強烈地震，其中一架列車出軌後高速滑行。



事發於2日晚上約7時，從加爾各答（Kolkata）開往金奈（Chennai，又名清奈）的客運列車「科羅曼德爾快車」（Coromandel Express，暫譯）有10至12節車廂出軌，並「剷過」對面線軌道。

其後另一架從班加羅爾（Bangalore）開往西孟加拉邦（West Bengal）豪拉（Howrah）的客運列車與「科羅曼德爾快車」的出軌車廂相撞，導致前者的3至4節車廂出軌。一架貨運列車也與這兩架客運列車碰撞。

▼意外現場照片

乘客死裏逃生

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）3日稱，「科羅曼德爾快車」乘客蒙達爾（Gobinda Mondal）事發時坐在第一節車廂，他指當時火車突然發生碰撞，他乘坐的車廂以極高的速度出軌，它滑行一段距離。車廂內有一陣騷動，他座位旁邊的窗已破碎，有人推開它後，眾人逃出來。

蒙達爾說，巴拉索爾居民是最先到達事發現場的人，他所在車廂的大部份乘客都是由當地居民救出。

報道指，開往豪拉的客運列車的乘客瑞達斯（Subhankar Ruidas，暫譯）表示，當客運列車撞上已出軌的「科羅曼德爾快車」時，就像發生強烈地震。