印度官員不慎丟手機　竟下令抽乾水庫尋找　事後狡辯令人瞠目結舌

印度近日遭遇熱浪、旱災影響，極端氣候嚴重衝擊民生。不過一名官員日前竟然因為自己「手滑」意外把手機丟到水庫裏，異想天開的租了抽水泵，想乾水庫撿回手機，誇張行徑讓其他官員看不下去制止。雖然肇事官員宣稱他的手機裏存有「國家敏感資訊」，但仍被以濫用職權停職調查。



根據BBC報道，一名印度食品檢查員維什瓦斯（Rajesh Vishwas）日前參訪印度中部切蒂斯格爾邦（Chhattisgarh）的克爾卡塔水壩（Kherkatta Dam），結果在自拍時一個手滑，眼睜睜看着要價約1200美元（約港幣9千4百元）的三星手機掉進水裏。

事發後，維什瓦斯先是出動當地潛水員在「大壩裏撈機」，任務失敗之後，他更異想天開地想要抽乾水壩找手機。維什瓦斯宣稱，當時獲得一名官員口頭許可把水排入附近的運河裏，還說此舉可以造福農民，讓他們獲得更多的水源，接着便自掏腰包租用了一台抽水泵，短短3天就抽乾了約200萬升的水。報道稱，這些水量足以灌溉近600公頃的農地。

官員發聲明澄清

雖然維什瓦斯最後成功尋回手機，但手機早就因為泡水無法使用，而維什瓦斯的誇張行徑也讓另一名水利部門的官員看不下去，帶着投訴狀前往現場制止。地方官員舒克拉（Priyanka Shukla）怒批，「水是一種必要的資源，不能這樣浪費」，證實維什瓦斯已經被停職接受調查。

對此，維什瓦斯否認濫用職權，辯稱自己的手機裏面含有敏感的政府數據，所以必須找回來不可，還表示他當時抽出的都是水壩「溢流段」的部分，本來就無法使用。

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