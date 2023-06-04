伊朗與沙特阿拉伯等組建「新海軍聯盟」　印度巴基斯坦參加

據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）、路透社6月3日稱，伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）2日稱，伊朗和沙特阿拉伯將連同其他幾個海灣國家共同組建一個新的海軍聯盟，其中還包括印度和巴基斯坦，目的是維護地區穩定。



圖為2022年2月20日，鏡頭下的沙特阿拉伯首都利雅得。（Reuters）

據報道，伊拉尼是在當地時間6月2日晚間的一檔電視節目中宣布這一消息的，這個「新海軍聯盟」將包括伊朗、沙特、阿聯酋、卡塔爾、巴林、伊拉克、印度和巴基斯坦。

伊拉尼表示，幾乎所有位於印度洋北部地區的沿海國家都得出結論，他們需要同伊朗站在一起，共同合作以確保地區安全，雖然伊朗和阿曼過去曾舉行過幾次聯合海軍演習，但其他國家現在也渴望進行集體海軍合作。

阿聯酋：圖為2015年5月22日，一面阿拉伯聯合酋長國國旗在杜拜一個碼頭的一艘船上隨風飄揚。（Reuters）

「今天，地區國家已經認識到，在該地區建立安全需要協同合作。」伊朗塔斯尼姆通訊社報道稱，伊拉尼還證實，阿聯酋此前已退出由美國主導的一個有關中東海上安全的多國聯合機制——「聯合海上力量」（CMF）。

據阿聯酋通訊社此前報道，阿聯酋外交部當地時間5月31日發表聲明稱：「在持續評估與所有夥伴的有效安全合作之後，阿聯酋在兩個月前退出了對『聯合海上力量』的參與。」聲明補充說，阿聯酋致力於根據國際法維護海域的航行安全。

阿聯酋：圖為2009年12月15日鏡頭下阿聯酋阿布扎比沿岸風景。（Reuters）

「聯合海上力量」成立於2001年，是由美國牽頭的一個多國聯合機制，擁有38個成員國，總部位於美國第五艦隊司令部所在地巴林。該機制的目標是維護紅海和海灣地區的航運安全，主要從事禁毒、反走私和打擊海盜等活動。上周，「聯合海上力量」成立了一支新的特遣部隊，負責訓練「夥伴國家」的海軍。

談及「新海軍聯盟」，伊拉尼還提到了伊朗、中國和俄羅斯舉行的三國海軍聯合演習，並表示這一演習也正在發展中，將會每年舉行一次。他表示，該地區將很快擺脫任何「非法力量」的干預，該地區民眾的安全將由本地區國家的軍隊所保護。

路透社則提到，近期，伊朗同多個海灣地區阿拉伯國家的緊張關係正在緩解。

沙伊復交：中國表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（Musaad bin Mohammed Al Aiban，左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani，右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。（Reuters）

今年3月10日，沙特和伊朗這對中東地區「宿敵」在中國的斡旋之下，同意重新建立外交關係。4月6日，沙伊兩國外長在北京會晤並簽署聯合聲明，兩國宣佈即日起恢復外交關係。此外，沙特和敘利亞此前降至冰點的外交關係也有望「解凍」，中東地區湧現「和解浪潮」。

據伊朗媒體報道，當地時間6月2日，伊朗外長阿卜杜拉希揚同沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）在南非出席金磚國家外長會議期間舉行雙邊會晤，並就雙邊議題進行磋商和討論。

在會晤中，沙特外交大臣指出，沙特和伊朗正在邁向兩國發展新階段，這符合兩國以及整個地區的共同利益。他表示，自己將很快訪問伊朗。