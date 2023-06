別爾哥羅德遇襲　攪動俄羅斯內部問題塵土飛揚？

俄烏戰爭持續超過一年,烏克蘭醞釀反攻多時,近日更傳出俄羅斯別爾哥羅德州(Belgorod Oblast)多次受襲的消息。烏克蘭與事件劃清界線,反俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)的「俄羅斯志願兵團」(Russia Volunteer Group,RVG)和「俄羅斯自由軍團」(Freedom for Russia Legion)承認責任,惟莫斯科方面則稱擊退對方的攻勢。

事件反映戰火已蔓延至俄羅斯本土,對於俄羅斯而言,別爾哥羅德或是為他們帶來向民眾大派定心丸的機會,但同時亦是將當地多個矛盾一次過曝光的驚風散。



別爾哥羅德與烏克蘭東北部城市哈爾科夫(Kharkiv)相隔不遠,前者連日受到炮轟,包括最新在6月3日發生的一次,州長Vyacheslav Gladko稱造成2死2傷。俄羅斯國防部1日則宣布,阻止俄羅斯自由軍團的攻勢,並立即加強邊境地區的防衛,同時稱讚一名指揮官的英勇表現。

不過位於華盛頓的智庫戰爭研究所( Institute for the Study of War,ISW)認為,俄羅斯國防部宣傳軍方有力捍衛國家的言論,或多或少反映俄國對內部及更大的訊息空間對烏克蘭即將開始的反攻,以及任何無法應對反攻所引起的口誅筆伐感到憂慮。

圖為2023年5月23日,俄羅斯別爾哥羅德州(Belgorod)州長格拉徳科(Vyacheslav Gladkov)在Telegram發布的照片顯示,在因為烏克蘭越境入侵而採取的反恐措施取消後,據說是別爾哥羅德地區一個定居點有一部被棄用的裝甲車。(Reuters)

該研究所同時指出,別爾哥羅德遇襲一事亦成為克里姆林宮與傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)創辦人普里戈任(Yevgeny Prigozhin)之間的其中一筆恩怨。後者3日在網上表示,他不會等待國防部的「邀請」才派兵到別爾哥羅德,又警告如果國防部將來在別爾哥羅德不作為,瓦格納集團就會主動派員到當地。

普里戈任已經不是首次就別爾哥羅德戰況將矛頭指向莫斯科,他曾經批評克里姆林宮無法捍衛當地,形容區內無管治和慾望,亦沒有人準備好保衛國家。親瓦格納的網誌作者亦認為,俄羅斯忽視別爾哥羅德,只將當地列為受到烏克蘭炮火的地區。

別爾哥羅德連日受到炮轟,令瓦格納集團創辦人普里戈任與俄羅斯國防部的不和再次升級。:(Reuters)

俄羅斯志願兵團和俄羅斯自由軍團揚言希望佔領別爾哥羅德,但ISW認為,對方沒有嘗試認真攻陷當地。而俄軍則在是否為邊境地區加強部署,或是在烏克蘭俄佔土地增兵之間掙扎。

別爾哥羅德遭受攻擊,除了成為俄羅斯內部鬥爭的磨心外,當地民眾亦對烏克蘭巴赫穆特(Bakhmut)等地狀況身同感受——憂慮炮火落在自己的門口、不斷響起的防空警報、尋找避難所等,他們亦應驗普里戈任的批評,就是當地政府應對失當,因此只能自救。

無論如何,假如別爾哥羅德的情況持續被忽視,莫斯科屆時所面對的不但是烏克蘭的反攻,亦有可能是來自內部的民怨和派系鬥爭,因此盡早結束戰爭,與烏克蘭商議共存之路才符合大眾的期望。而別爾哥羅德將來會否像烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)提出、與哈爾科夫等地變成非軍事區,形成兩國之間的緩衝地帶,這亦是克里姆林宮需要考慮的問題。