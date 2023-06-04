印度火車相撞意外　鐵道部長：電子聯鎖裝置發生錯誤所致

印度發生嚴重列車相撞意外，據印度斯坦時報（Hindustan Times）報道，相信事故是由於「電子聯鎖系統發生變化」所導致。另外原可防止這次意外發生的安全系統，名為Kavach的列車保護系統並未有安裝在這段路段上。



印度鐵道部長瓦伊什瑙（Ashwini Vaishnaw）6月4日表示，這次事故是由於電子聯鎖（Electronic Interlocking，EI）發生變化所導致，並稱已確定相關的責任人員，鐵路安全專員已就此次事故進行調查。

電子聯鎖是鐵路信號系統的一個組成部分，目的是確保列車安全通過指定區域。根據印度鐵路的研究設計和標準組織（RDSO），EI系統中的聯鎖邏輯是一套軟體，可以自由作出修改，不需要現實上作出系統裝置上的改變。這也意味若電子聯鎖的設定出錯，可能會導致信號指示列車進入錯誤路軌。

另外鐵道部承認，涉事路段並未有安裝列車自動保護系統。印度當局曾經委託3間當地公司聯合開發一款名為Kavach的保護及防撞系統，該系統能避免火車駕駛越過危險信號及超速，瓦伊什瑙2022年3月曾親自測試了這款系統，並在推特上大為讚賞。據報該系統原定在2024年才會安裝在涉事路段。

意外發生在2日晚上，印度東部奧迪沙邦。一列客運火車因信號故障進入錯誤路軌，先撞上附近一列貨運列車出軌，部分車卡越線橫臥在另一條路軌，而在晚些時候再遭另一列客運火車撞上。事件共造成最少295人死亡，逾1100人受傷。