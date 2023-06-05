全球情報部門首長香格里拉對話「秘密會議」美國中國印度與會

路透社6月4日引述5名知情人士稱，全球約24個主要情報機構的高級官員於過去週末在新加坡舉行「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）進行期間舉行秘密會議。



知情人士稱這類會議多年來都由新加坡政府主辦，並安排在安全峰會旁的一處獨立地點秘密舉行，但過去從未被報道過。

美國家情報總監海恩斯（Avril Haines）代表美方參會。她是美國情報界首腦；儘管美中關係緊張，中國亦有派代表參加會議。

一名印度消息人士稱，印度對外情報部門「調查分析處」（Research and Analysis Wing，RAW）局長戈埃爾（Samant Goel）也有出席。

一知情人士稱：「這次會議是國際非正式議程上的一次重要活動……於參與國家的廣氾，這不是一場涉及諜報技術的活動，而是一種促進更深入瞭解意圖與底線的方式。」

知情人士說：「情報部門間有項潛規則，當更正式及公開的外交變得更困難時，他們得以展開會談——這在情勢緊張時期是一個非常重要的因子，而新加坡的秘密會議有助於促進此一因子的發揮。」

談論這秘密會議的5名消息人士因會議性質敏感，均拒絕具名。

圖為2023年6月4日，中國國防部長李尚福在新加坡香格里拉酒店出席「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），並發表演說。（Reuters）

新加坡國防部發言人稱在參加「香格里拉對話」時稱，「包括情報機構高級官員在內的與會者也藉機會晤他們的同行」。

發言人說：「新加坡國防部可能從旁促成部分雙邊或多邊會談……與會者也認為在（香格里拉對話）場邊舉行的這類會談相當有助益。」

美國駐新加坡大使館稱對於秘密會議並無所悉。中國及印度政府都未即時回覆路透社提問。