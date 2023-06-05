日本離奇分屍案1年後有新發現　殘肢驗出2種DNA原因竟是這樣？

2022年1月，日本栃木縣日光市發生一起駭人的分屍案。警方在當地的高爾夫球場遺址斜坡上，發現一個行李箱和袋子，裏面裝着遭肢解的男性遺體部分殘肢。當地警方於6月3日透露，這起案件於本年初時，有了新的進展，警方在日光市另一棟建築物內，發現死者的其他肢體部位。警方也透露，從遺體驗出2種DNA，懷疑死者進行過骨髓移植。



《下野新聞》報道，2022年1月19日，日光市今市警察署接獲當地民眾通報後，從當地一座高爾夫場遺址內，發現一個行李箱和一個運動包包，並分別從內部找到一名男性的軀體、以及肚臍以下、膝蓋以上的下半身。隨後，警方於距離現場約4百米處，找到一個塑膠袋，裏面裝有死者的頭部、雙臂和單側膝蓋。

栃木縣警隨即在今市署設置搜查總部，調查這起棄屍案。搜查關係人士透露，警方於2023年2月，於日光市的一棟建築物內，發現該死者的腳等部位。搜查總部推測，死者為約40歲至70歲左右的男性，身高介於160厘米至170厘米之間，血型為A型。特徵為未染過的黑髮和上排牙齒缺少門牙。

警方透露，經過檢驗後，從遺體驗出2種DNA，推測死者應是接受過骨髓移植治療的日本、韓國或中國等地的東亞人種。

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