日本女罵華航空姐「沒講日語」暴走咆哮下場這樣　經過對話還原

6月4日上午一架從日本福岡飛往台北桃園機場的華航班機，當時旅客都已經登機，卻有一名日本女乘客和空服員發生口角。根據機上其他旅客說法，日本女子是不滿空服員沒跟她講日文，因此失控暴怒咆哮，害班機延誤40分鐘，最後她被當地航警帶離開。對此華航證實有不理性旅客，但溝通和警告無效，為了維護飛安，要求該旅客下機。



還原事發對話：

其他乘客：「別吼叫。」

座艙長：「很高興認識妳。」

失控搭機旅客：「才不高興認識妳。認識妳很不開心。很糟糕的經驗……」

座艙長：「請你回座位。」

失控搭機旅客：「不了謝謝。」



據指，當時旅客們已經登機，但一名黑衣女子和空服員與座艙長起口角，儘管空服員已在不停安撫，但該女子還是大聲咆哮。衝突原因是因為這名黑衣女子為日本旅客，她不滿空服員用中文跟她對談，說「這裏是日本要用日文」，因此情緒失控暴怒。雖然也有其他旅客制止她，但衝突沒因此結束。

座艙長：「妳現在的行為，在國際法上是被禁止的，妳違反刑事，再次警告妳違反下列行為。」



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涉事航班為華航CI111，於6月4日早上10點50分從日本福岡起飛，預定下午12點半抵達桃園機場，由於該名旅客大鬧，讓班機延誤近40分鐘，後來日本航警上飛機，把黑衣女子帶走。

其他機上旅客表示，空服員都還很好聲好氣想要跟她說話，而且很多乘客都對那失控女子感不滿的，也有乘客再跳出來跟她對談，甚至有乘客跟那個空服員說，他不要跟她一起搭機。

對此華航證實，該航班在艙門關閉後，有不理性旅客辱罵空服員並向其他旅客咆哮，不遵守機上安全規範，經機組員溝通及警告無效，為維護飛安及其他旅客權益，要求該旅客下機，並通報當地機場航警處理。華航亦表示，其實每班航班通常都有外籍空服員，並以日、韓、泰國及越南籍為主。

台灣KOL「空姐教室」負責人瑞秋表示，空中服務員都需先學一些日本的服務用語。她指她也沒辦法說，是每一班機裏面都會有很多日本籍的機組人員當值，所以空中服務在進航空公司時，是必須要學基本日語的。如果是外籍機組人員的話，則通常最少一個機艙都一定會有一位，因為他除了負責送餐服務以外，還要幫忙做翻譯的。

瑞秋稱，如果航空公司知道有比較多外國旅客搭乘同一班機，座艙長便會看他們多數坐哪個艙等而事先配置兩到三名外籍空服員去服務，但是次可能是剛好班機上沒外籍空服員，全都是台灣籍的，才會發生本次事件。不過她認為，一般來說，空中服務員在應對簡單的外文服務對話都是沒問題的。

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