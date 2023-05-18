中國情侶命喪峇里島案　印尼警方談案中細節　網民：未解惑

一對20多歲中國籍情侶5月1日在印尼峇里島（Bali）一間五星級酒店死亡的案件，印尼警方17日公布初步調查結果，認為是案中男子殺死女友後自殺，判斷現場沒有第三者。據內媒18日報道，印尼警方在記者會上透露更多案件細節，包括認為是男子自殘後覺得很痛，於是爬出房求救，但說法引來不少網民質疑，認為此案仍有不少疑點。



事發於峇里島金巴蘭（Jimbaran）的洲際酒店，5月1日清晨，酒店大堂員工接到住客電話，表示聽到有另一名住客在走廊呼救，員工到場後發現24歲李姓男死者赤裸躺在走廊，滿身是血，然後在房內洗手間浴缸發現22歲程姓女死者，同樣是赤裸、身上有傷。

印尼警方17日召開記者會，峇里島登巴薩警察局長帕蒙卡斯（Bambang Yugo Pamungkas）表示，除了兩人外，在房間內沒有找到其他人的痕跡，例如是指紋、血跡、DNA。印尼警方認為現場沒有第三者。

據警方指，兩人3月曾到訪過峇里島，然後4月27日再次到該地展開第2次旅程，原先入住另一酒店A，計劃由4月27日逗留至5月2日，但懷疑兩人中途發生吵架，男子4月29日轉到另一酒店B，據酒店前台職員指，男子當時手部流血，用毛巾包住，他向職員解釋稱是與女友吵架。不過男子之後未有在B酒店過夜，而是返回酒店A。

到了4月30日，女子轉到洲際酒店，男方則在晚上抵達，兩人向酒店訂購了5瓶啤酒，服務員凌晨把啤酒送到房內，據印尼警方認為，男方之後是在殺害女友後，用這些啤酒瓶的碎片自殺。

▼有網民轉發女事主於社交平台發布的個人照片

男子李某身上有20多處傷口，包括頸部兩側、左胸、雙手背部、左手腕及雙腳背，這些開放性傷口周圍，包括胸部和腹部還有線條形式的擦傷，很多都是典型的切割傷。驗屍結果顯示，李某頸部左右兩側聚集的開放性傷口導致頸靜脈被切斷，左右頸部的第一層也被切斷。

澎湃新聞18日稱，印尼警方17日在記者會上解釋，法醫稱，男死者身上20多處傷口的形狀不整齊，有深有淺，認為是自殘所致，又指驗屍報告顯示，男子頸靜脈斷裂、大量出血，但是血流緩慢，所以距離身亡時間較長，他有時間爬出走廊求救。

報道指，警方認為李某之所以會在自殘後爬出走廊，可能是他自殘後覺得很痛，於是爬出去求救。

雖然印尼警方判斷是男子殺女友後自殺，但此說法引來大批中國網民質疑，認為未能解除疑惑，包括為何男子會赤裸自殺、為何有多逾20處傷口、「因自殘太痛而求救」的說法有可疑之處等。

在記者會上，警方被問到為何這麼久才公布案件調查結果時，稱進行驗屍需得到死者家屬同意，一開始就獲得女方家屬的同意，但是較晚才獲得男方家屬的同意。

女方家屬強調須調查案中涉及的動機，所以警方仍在繼續調查，若有新進展，可能會再召開記者會。

警方又表示仍在調查犯案動機。