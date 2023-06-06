特朗普涉私藏密件案　代表律師赴司法部見特別檢察官

兩名知情人士透露，美國前總統特朗普的三名律師星期一（6月5日）到司法部會見司法部官員，包括負責調查特朗普兩宗案件的特別檢察官史密斯。



兩週前，特朗普的律師為司法部對特朗普收藏機密文件一案，要求與司法部長加蘭（Merrick Garland）會面。加蘭和他的副手並沒有出席星期一的會議。

目前尚不清楚特朗普的律師與司法部官員討論了什麼，但有迹象表明，特別檢察官辦公室對特朗普不當處理機密文件的調查即將結束。

《紐約時報》指特朗普三名律師——特魯斯蒂、羅利和哈利根——星期一在司法部待了將近兩個小時，三人離開時均拒絕對記者發言。

在他們離開後不久，特朗普在他自家社交媒體平台Truth Social發了一條帖文，言語中透露他的法律團隊至少已跟他討論他可能被起訴的事。

特朗普用全部大寫字母寫道：「司法部怎麼能提控我，我又沒有做錯事。」

美國司法部長加蘭去年11月1宣布委任史密斯（Jack Smith）接手特朗普涉及的兩起重大刑事案件，包括特朗普在2021年1月6日國會大廈騷亂事件中扮演的角色，以及他在卸任後對政府機密文件的處理。

史密斯為戰爭罪專家，曾任美國代理聯邦檢察官和紐約州檢察官，為國際刑事法院負責調查科索沃戰爭罪行的首席檢察官。

本文獲《聯合早報》授權轉載

