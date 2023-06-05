特朗普官司纏身　美國FBI前局長：他或戴腳鐐獲提名當選後去坐牢

美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）6月4日表示，由於遭多項刑事指控，前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）或戴着腳鍊獲得2024年共和黨總統候選人提名，當選後也可能被監禁。



科米4日出席電視節目時稱，倘特朗普在初選中獲勝，他會戴着腳鍊接受共和黨提名，若他在2024大選贏得總統職位，美國人可能擁有一名當選後面臨監禁的總統。

他說：「所以那會奇怪且尷尬。這從我嘴裏說出來似乎更瘋狂，但那就是我們面臨的情況。看起來共和黨人或會提名一名正接受重大刑事調查、被起訴的某個人，孰知這將把我們引向何方」。

這3案可能導致特朗普被刑訴或定罪

特朗普正面臨多項刑事指控或刑事調查，包括美國司法部展開調查的海湖莊園發現機密文件案，以及佐治亞州地方檢察官調查他及其盟友試圖推翻2020年大選的當地選舉結果，2單案件都可能或導致特朗普被刑訴及定罪。

至於紐約市檢方因特朗普涉向AV女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費而發起的刑事訴訟，檢方提出刑事起訴後，紐約曼哈頓法院法官梅爾昌（Juan Merchan）5月23日公布，案件在2024年3月25日開審。

民事訴訟

紐約州也對特朗普集團發起民事訴訟。除此之外，紐約法院5月9日裁定特朗普性侵與誹謗罪成，需賠償專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）500萬美元，美國司法部也允許就國會騷亂案向特朗普提出民事訴訟。