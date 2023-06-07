美前軍官：美國收集UFO零件研發軍備數十年　獲取不對等國防優勢

美軍一名退役軍官6月5日表示，美國數十年來持續執行一項秘密軍事計劃，回收「非源於人類」（non-human origin）的飛行器，並利用其材料進行開發或逆向工程，以在軍備競賽中獲得不對等的國防優勢。



美國霍士新聞（Fox News）引述簡報新聞網（Debrief）5日的報道，曾擔任美國國家偵察局（NRO）「不明空中現象 」（UAP）分析小組代表的退役空軍軍官格魯施（David Charles Grusch）稱，已向國會及情報機構檢察長提交機密訊息報告，指華府、國防承包商及盟友數十年來一直從事上述活動。

格魯施指，基於對回收材料的形態、對之進行的材料科學測試，以及其特有原子排列及放射性特徵，可確定它們為「外來起源」，可能由外星人或其他未知來源製造。他又指，這些材料包括完整及部份完整的載具。

他表示，不明飛行物（UFO）「遺產計劃」長期以來被多個機構隱匿在常規的秘密訪問計劃中，並未向監督機構報告，而他提供的機密訊息已被國會非法隱瞞，正提出申訴。

格魯施續稱，有從事該計劃的個人向他表示，憂慮計劃存在多項錯誤行為，包括違反《聯邦採購條例》等違法舉措，以及在合資格工業基地與學術界壓制相關訊息傳播等。

美國軍方通常將UFO稱為UAP，用以指代「未經授權、未識別的飛機或物體，被目擊與觀察到進各種軍事管控訓練區域，或在該處行動」的現象。