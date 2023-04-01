外星人來襲？莫斯科驚現「詭異巨型黑色圈圈」　9年前英國曾出現

俄羅斯首都莫斯科3月27日出現一個奇異的景象，引發熱烈討論。



外媒指出，當地居民聽到一聲巨響後，隨即發現一個巨大的黑色煙圈，緩緩上升到空中。

這樣的畫面上傳到社交媒體後，引發部分網友議論紛紛，猜測是武器測試或大型爆炸。

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綜合外媒報道，烏克蘭內務部長顧問安東（Anton Gerashchenko），27日分享了這個黑色煙圈的照片，詢問「你們認為這是什麼？」

從畫面中可以看到一個巨大的黑色煙圈，在城市上方緩緩飄浮，遲遲沒有消散。這支影片的播放次數已經超過270萬，掀起網友熱烈討論。

部分網友質疑是爆炸，或是測試武器所導致的現象，有些網友則開玩笑稱外星人來襲、或異次元傳送門。

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一名自稱是退伍軍人的Twitter網友，則表示過去擔任工兵時，在進行大型爆炸等測試後，出現過同樣的現象。

事實上，這樣的現象並非第一次出現。英國溫泉小鎮皇家利明頓溫泉2014年也出現過同樣的狀況。一名女高中生拍攝到華威城堡上空，出現了一個黑色煙圈，漂浮約3分鐘之久，引發騷動。

當時人們猜測這是某種氣候現象，或是昆蟲、鳥類群聚。這些臆測全數遭到當地氣象局否認。後來，外界推測這是慶祝華威城堡迎接1100周年，在舉行慶祝紀念活動前，測試煙火時導致的現象。

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