日本偷車案　目擊者畫出「另類疑犯肖像」意外成熱話：柯南犯人？

15日日本福岡發生汽車竊案，一台停在停車場的高級轎車竟一夜消失，有目擊者出面指證看見犯人偷車過程，沒想到記者請他描繪嫌犯外觀時，竟出現宛如「柯南犯人」的全黑人形模樣，引起許多迴響。



根據日媒《FNN》報道，15日日本福岡市中央區發生LEXUS LX高級轎車遭竊的事件，根據警方表示，竊案發生在15日凌晨1點30分左右，現場附近的監視器鏡頭也可以看到一輛銀色轎車駛入停車場，然而畫面角度仍難以確認犯案過程。

有目擊者出面指證看見犯人偷車過程，沒想到記者請他描繪嫌犯外觀時，竟出現宛如「柯南犯人」的全黑人形模樣，引起許多迴響。（YouTube@FNNプライムオンライン）

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所幸附近有目擊者看見犯案過程，該名目擊者表示，他看見犯人撬開車子，但看起來並不像是在修車，因此感覺不是車主，當下趕緊報警，但仍遲了一步。而記者請該名目擊者畫出嫌犯模樣，沒想到目擊者卻畫出一個全身塗黑的「柯南犯人」模樣，引起網友討論。

許多網友表示「柯南裡有看過！」、「畫家太有才了，讓我都忘記LEXUS被偷的事」、「如果（這個）外星人是犯人的話，警察就難以搜查了呢」、「超高水準的畫家」，還有網友揶揄「多虧了有這些特徵，逮捕犯人只是時間問題而已了」。

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