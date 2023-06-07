布林肯傳擬數週內訪華　美國淡化確定性似做「期望管理」？

彭博社6月6日引述知情人士稱美國務卿布林肯（Antony Blinken）擬數週內訪華，將晤中國高官磋商，更有可能與中國國家主席習近平會晤。報道稱訪問的具體時間仍不確定。美國務院副發言人的回應，看來有意進行「期望管理」。



美國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）對此回應：「我們沒有國務卿要宣布的行程；正如我們之前所說，將在條件允許時重新安排訪問中華人民共和國。」

圖為2010年2月4日，時任美國亞太助理國務卿的坎貝爾到訪韓國首爾，與時任韓國外交部長柳明桓（不在圖中）會面。（Getty）

亞洲沙皇：關係改善中

有「亞洲沙皇」之稱的美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）在哈德遜研究所（Hudson Institute）一個活動中發言，他稱美中交流正在改善，但沒有提及布林肯的訪問。

坎貝爾說儘管美國未能成功讓中國同意有效的危機機制，「溝通渠道正在打開，我們能夠更具建設性地闡述我們感興趣和關注的領域」。

他表示，中國驅逐艦3日在台灣海峽進行「危險」航行等事件顯示，顯示有「以防止意外後果可能產生可怕後果的情況」的需要。中國外交部發言人5日稱中國軍隊採取的措施「合理、合法、專業、安全」。

坎貝爾說：「中國正日益成為一個大國。她的（軍事）力量與我們的力量的摩擦比過去要多得多。誤判和疏忽的可能性是真實存在的，且還在不斷增加。」

圖為美國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年6月2日在芬蘭赫爾辛基萬塔國際機場（Helsinki-Vantaa International Airport）準備登機。（Reuters）

布林肯原公布在2月訪華，但隨着中美爆出「氣球風波」，他無限期推遲行程。當時中國外交部回應指，美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對。

外媒之後在4月中傳出消息指，中國告知美方，北京不準備重新安排布林肯的訪華行程。

到了5月，布林肯多次公開透露希望今年內訪華的想法，稱中美需要溝通，至白宮5月底表示，正致力安排布林肯重新訪華。

美國總統拜登（Joe Biden）5月21日在日本廣島G7峰會則表示，他認為人們很快就會看到中美關係開始解凍。