布林肯又傳訪華？ 中美難言「緩和」 北京「極限思維」枕戈待戰
6月6日，彭博社、CNN和NBC等美媒接連報道稱，有知情的美國官員透露，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計將在未來幾周內訪華。目前北京方面並未證實。介於中美最近摩擦不斷，布林肯訪華能否成行，不確定因素太多。
中美關係降至冰點已經很長時間了。去年以來，美國一直主動釋放訊號，並且尋找時機，想要與中方對話。北京的條件非常簡單，那就是要有誠意，但是，美國表裏不一、說一套做一套，中方並不認為如此有對話的氛圍，如此多談無益。具體表現就是，中美對話凍結，布林肯幾次三番表達想來中國，但北京一直沒有鬆口；美國防長三次企圖通過熱線溝通均吃了閉門羹，在剛結束的香格里拉峰會上，中方也拒絕了兩國國防部長舉行雙邊會晤。此外，財政部長耶倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等輪番表態要訪華無果，甚至是對美國總統拜登的示好，北京也不予理會。
最近，中美關係似乎出現了一些新動向，比如5月底中國商務部長王海濤赴美參加亞太經合組織會議，並會見了美國商務部長雷蒙多；時隔多月，中國新任駐美大使謝鋒走馬上任；美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Joseph Kritenbrink）、白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran）6月5日抵達北京訪問。如今再次頻繁傳出布林肯將在未來幾周內訪華的消息，有輿論開始用「中美緩和」來評價，但中美關係真的解凍了嗎？別忘了，與此同時，在台灣海峽、在南海海域，中國軍艦「逼」美艦改道，中國戰鬥機攔截美軍機，大有「我艦奉命撞擊你艦」的氣勢，擦槍走火也在危險上演。
習近平談「極限思維」
習近平5月30日主持國家安全委員會會議時，提出要堅持極限思維，準備經受風高浪急，甚至驚濤駭浪的重大考驗。這是中共二十大以來國家安全委員會第一次會議。面對中美關係惡化升級，中國提出了「極限思維」，不少輿論都預判「硬槓」模式也要升級。
事實上，隨着中國反制美國遏華戰略的升級，拜登政府開啟了軍事威懾的模式。儘管強調建立防衝突護欄，但製造的衝突卻在不斷升級。為了逼迫中國妥協，拜登政府就開始玩起了「戰爭邊緣遊戲」。不斷叫囂要在台海一戰，也加快了組建反華艦隊的步伐，同時也加強對中國的軍事騷擾和軍事部署，多次險些與中國軍方在海、空域發生衝突，緊張局勢不斷升高。
「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，習近平如此表示。正是在這種大背景提出來的「極限思維」、「驚濤駭浪」。一方面說明了目前局勢的嚴重性，另一方面也是傳遞出了不惜一戰的決心和加強戰爭的準備信息。
解放軍方面也立即表態：為了保衛國家主權安全人民解放軍是「全時待戰，隨時能戰」。也就是不惜一戰。在新加坡香格里拉峰會上，兩軍也進行了激烈的交鋒——不論是在峰會現場，還是在台海、南海海域。中國絕不犧牲核心利益的決心更加明確，不懼美國軍事威脅訛詐的態度也非常的堅定。可以說，是戰是和，這個選擇已經交給了美國。
白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）6月4日在CNN節目《札卡利亞環球公共廣場》（Fareed Zakaria GPS）預錄的採訪表示，美中關係經歷了極其動盪和緊張的一年，兩國也在努力恢復正常關係，美國總統拜登（Joe Biden）或將在「某個時間點」與習近平會面：「我希望我們在未來幾個月內，能很快看到中美高層進行接觸，以繼續這項工作（指修復兩國關係）。 然後，在某個時間點，我們將看到拜登總統和習主席再次聚首。」
同時還表示：「一方面，在經濟和技術的重要領域大力競爭，同時確保這種競爭不會演變成衝突或對抗，這是不矛盾的。這是拜登總統的堅定信念。」
承認兩國關係「極其動盪和緊張」，也就是承認兩方關係受到了嚴重破壞，也釋放要「重新建立正常關係」。這也預示態度、立場的改變。當然，並不能從這幾句話中就認為拜登會改變對華戰略。如果美國真的不想一戰，就只能是降低製造衝突的烈度，這才是真正的避免衝突升級。拜登政府也就只能是拿出對話的誠意才能與中國有談的機會。
正面應對「戰爭邊緣策略」 以戰止戰
「戰爭邊緣策略」，是美國屢試不爽的重要手段或工具。這是冷戰時期的產物，時任美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）率先引用。杜勒斯1952年在《生活雜誌》接受訪問時把邊緣政策定義為「把事情推到它的邊緣而沒有演化為戰爭的能力是必要的藝術。」在冷戰時期，「戰爭邊緣策略」被美國政府充分地利用迫使蘇聯讓步。以後在應對不同的國家和地區的時候，特別是朝鮮半島危機和伊核危機時經常採用這一手段。以戰爭相脅迫，逼對手在最後一刻妥協，這是美國最善長和慣用的手段。如今又被拿來針對中國。
雖然拜登企圖以戰爭邊緣遊戲逼中國簽「城下之約」，且不說這一招在中國就沒有見效過，今天的中國更不可能能屈服，事實上拜登政府也自知這一點。更何況，對於今天的沒過來所，不要說熱戰，就是冷戰，也難以承受巨大的代價。何況美國也並沒有做好全面衝突的物質和心理準備，也就是沒有勝算。
對於中國來說，不管是戰爭邊緣遊戲還是戰爭遊戲，都無路可退。核心利益發展利益不能讓，主權安全不能丟。在獨木橋上正面相遇，也只能是勇往直前。也就只能是做好衝突的準備，以衝突對衝突，以戰止戰。正所謂狹路相逢勇者勝。
雖然說中國歷來主張「王道」而非「霸道」治世。也就是「以仁為本，以義治之」。可當戰爭威脅不斷升級的時候，當不得不戰的時候，也絕不怯戰，也必須一戰。承諾和平崛起，不等於放棄軍事手段解決問題的權利。在被逼無奈的情況之下也只能是，「殺人安人，殺之可也；攻其國愛其民，攻之可也；以戰止戰，雖戰可也。」
在台灣海峽中國軍艦「逼」美艦改道，南海海域中國戰鬥機攔截美軍機之後，沙利文立刻放風，「美中關係經歷了極其動盪和緊張的一年，兩國也在努力恢復正常關係」，而後美國媒體如此高調渲染布林肯預計將在未來幾周內訪華，可見拜登政府確實很想與北京溝通。但美國是真心要和解了嗎？和美國打了那麼多年的交道，其實只要稍微理性一點就可以找到正確答案。那就是，中美矛盾不僅沒有任何實質的緩解，而且沒有任何緩解的可能，甚至可以說，未來中美關係將會更加緊張。
去年以來，美國加快了對東海、台海、南海的佈局，推動日本、韓國形成單邊站隊，這是二戰以來的新情況。今年以來，在美國利誘之下，菲律賓馬科斯政府也上了戰車，為其在南海提供軍事基地。最近，美國又通過了對台軍售，而且是導彈等殺傷性武器，同時還派遣200多名軍人入台幫助訓練部隊。這可是2014年烏東衝突之後，美國扶持烏克蘭策略的翻版。
足可見，「和」是美國表面的緩兵之計，而「鬥」是必然選項。美國的骨子裏還是盎格魯薩克遜的遺傳，崇尚叢林法則，打壓老二，歷來是其不二選擇。該來的還是要來的，既然中美必須要掰一下手腕，那就讓暴風雨來得更猛些。對於中國來說，繼續自己該發展就發展，該改革就改革，面對美國這樣的強大對手，不動如山，隨時做好放棄幻想、枕戈待戰的準備。