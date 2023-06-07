美國務卿布林肯傳數週內訪華　中國外交部：沒消息可提供

多家外媒6月6日引述知情人士報道，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）計劃數週內訪問北京，或與中國國家主席習近平見面。中國外交部7日回應時未有證實，僅表示「沒有可提供的消息」。



中國外交部發言人汪文斌7日在例行記者會上，被問到美媒指布林肯計劃數週內訪華一事，他稱「關於你提到的問題，我沒有可以提供的消息。」

彭博社、路透社、美國全國廣播公司（NBC）等6日均報道布林肯擬訪華，但也指訪問的具體時間仍不確定。

圖為美國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年6月2日在芬蘭赫爾辛基萬塔國際機場（Helsinki-Vantaa International Airport）準備登機。（Reuters）

美國國務院發言人未有證實消息，僅指目前沒有要公布的旅程，又指布林肯之前取消的訪問行程，將在條件容許的情況時進行。

布林肯原公布在2月訪華，但隨着中美爆出「氣球風波」，他無限期推遲行程。當時中國外交部回應指，美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對。

外媒之後在4月中傳出消息指，中國告知美方，北京不準備重新安排布林肯的訪華行程。

到了5月，布林肯多次公開透露希望今年內訪華的想法，稱中美需要溝通，至白宮5月底表示，正致力安排布林肯重新訪華。

美國總統拜登（Joe Biden）5月21日在日本廣島G7峰會則表示，他認為人們很快就會看到中美關係開始解凍。