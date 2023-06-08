美媒：烏克蘭軍人佩戴納粹徽章令西方陷兩難

美媒6月5日稱自俄羅斯對烏克蘭開戰以來，烏克蘭政府和北約盟友在它們的社交媒體賬號上發布3張看似無害的照片，隨後又悄悄刪除：一名士兵站在一群人中間，另一名士兵在壕溝內休息，還有一名緊急救援員在一輛貨車前擺姿勢。



美國《紐約時報》6月5日報道，在每張照片中，這些身穿軍服的烏克蘭士兵都戴着印有納粹德國臭名昭著的符號的徽章，這些符號後來成為極右翼仇恨組織符號的一部份。

內文稱這些照片上載及刪除突顯烏克蘭軍方與納粹形象之間的複雜關係，這是在二戰期間在蘇聯和德國佔領下形成的。這關係現在變得特別微妙，因俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲）宣稱烏克蘭是納粹國家並以此作為俄軍開戰的理由。

內文稱多年來，烏克蘭通過立法和軍隊重組等手段竭力限制處於邊緣地帶的極右翼運動。這些運動的成員自豪地佩戴納粹時代的標誌，擁護敵視左翼、LGBTQ運動和少數族裔的觀點。但他們當中部份人自2014年俄羅斯吞併克里米亞以來，成為更廣泛的軍事結構的一部份，有些人被視為民族英雄。

這些人使用的符號包括集中營警衛佩戴的骷髏頭和十字架標誌，以及被稱為「黑太陽」的標誌。它們頻頻在前線作戰的烏軍士兵的軍服出現，其中一些軍人稱它們象徵着烏克蘭的主權和自豪感，而不是納粹主義。

內文稱從短期來看，這些符號有可能加強普京的宣傳，為他聲稱烏克蘭必須「去納粹化」的說法提供證據。

更廣泛地說，烏克蘭對這些符號的矛盾心理，有時甚至是對它們的接受，可能會給西方逾半個世紀以來試圖消除的偶像賦予新的主流生命。

調查國際極右翼運動的英國響鈴貓網站（Bellingca）研究員科爾伯恩（Michael Colborne）稱：「令我擔心的是，烏克蘭的領導人要麼不承認和理解、要麼不願意承認和理解烏克蘭以外的人是怎看待這些符號。」他說：「我認為烏克蘭人需意識到，這些標誌會削弱對烏克蘭的支持。」

報道稱迄今這個情況尚未出現。然而，這讓外交官、西方記者和維權團體陷入兩難：呼籲對這些符號的注意可能正中俄羅斯政治宣傳的下懷，什麼都不說則可能令其擴散蔓延。