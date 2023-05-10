解讀俄羅斯勝利日閲兵：「新衛國戰爭」能否壓倒「新納粹」？

2023年5月9日，俄羅斯舉行衛國戰爭勝利78周年閲兵式。此次背景與2022年極度類似：俄烏衝突仍未結束，戰爭氛圍瀰漫閱兵現場，各界既觀察俄羅斯的軍備展示，也留意普京對俄烏戰爭的相關發言。

據俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）此前介紹，今年將有超過1萬名人員、125件武器裝備參閱，與2022年的1.1萬名人員、131件武器裝備相比，規模應該所差無幾。但在實際進行上，今年紅場閱兵的裝備展示時間較短，前後只有5分鐘左右，不少軍事分析家皆直稱，「是自己記憶中最短的一次」，重型裝備的品項亦有縮減，以坦克為例，此次閱兵僅展示蘇聯時代的T-34，未有現代坦克蹤影，故有部分聲音猜測：會否是俄烏戰爭消耗所致，抑或是前線需求強烈之故。

此外今年依舊沒有空中編隊參閱。2022年本有安排，但最後以「天候不佳」的因素取消；今年則是彩排時便無相關規劃，俄方也未明述原因，但外界猜測應與此前克里姆林宮遇襲、暴露安全隱憂有關。其實在5月9日前夕，俄羅斯便有多地宣布取消「勝利日」的煙火與遊行活動，理由多是「組織大型集會存在安全問題」，位處俄烏邊境的別爾哥羅德州（Belgorod）、庫斯克州（Kursk）更表明今年不舉行勝利日閱兵，以避免「恐怖主義襲擊」。

總體來說，今年的勝利日閱兵在軍備展演上相對低調。然在戰爭進行的當下，閱兵式所承擔的主要責任，或許不在軍事，而是政治。

俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵儀式：俄羅斯2023年5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。圖為2023年5月9日，紅場閱兵儀式的照片。（Reuters）

俄羅斯的「新偉大衛國戰爭」

聚焦今年閱兵的政治基調，其基本上是2022年路線的延續：雖未直言宣戰，卻已通過各種表態與政治安排，將對烏「特別軍事行動」上升到了「新偉大衛國戰爭」的層級。

在此敘事中，俄羅斯不是好戰的侵略者、甚至不是戰爭的主動發起方，而是為了保家衛國、選擇拿起武器的受迫方。從克里姆林宮的視角來看，不論此舉實際收效如何，其應是希望收穫兩重政治效果：對外降低俄羅斯的負面道德形象，凸顯西方與烏克蘭要為戰爭的爆發負責；對內緩衝民間反戰怨氣，強調只要堅持下去，時間就會證明俄羅斯與1945年的蘇聯一樣，能贏得軍事、政治與歷史的最終勝利。

而普京（Vladimir Putin）的閱兵式演說便是上述框架的直接展演。首先，其多次將俄烏戰爭衛國戰爭的場景相連，「我們的父親、祖父和曾祖父們捍衛祖國，以不可估量的勇氣和巨大的犧牲為代價，將人類從納粹主義手中拯救出來。今天，文明再次處於決定性的關鍵時刻。敵人對我們的祖國再次發動了一場真正的戰爭。我們抗擊國際恐怖主義，我們將保護頓巴斯的居民，確保俄羅斯的安全。」

普京同時歷數俄羅斯多位愛國者，將衛國戰爭與俄烏戰爭回溯至同一精神根源，「我們站在紅場上，這片土地記得尤里·多爾戈魯基（Yuri Dolgorukiy）和德米特里·頓斯科伊（Dmitry Donskoy）的戰士，米寧（Kuzma Minin）和波扎爾斯基（Dmitry Pozharsky）的民兵，彼得大帝（Peter the Great）和庫圖佐夫（Mikhail Kutuzov）的士兵，1941年和1945年的閱兵式。今天，這裡的特別軍事行動的參與者是正規軍人和在部分動員期間加入武裝部隊的士兵，還有盧甘斯克和頓涅茨克軍團的戰士、許多志願作戰編隊、國民警衛隊雇員、國防部內政部、金融穩定委員會、緊急情況部以及其他特殊服務和部門。」

俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵儀式：俄羅斯2023年5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。圖為2023年5月9日，紅場閱兵儀式的照片。（Reuters）

而在定義戰爭爆發上，普京痛斥西方是罪魁禍首，「西方國家挑起衝突，破壞傳統價值觀，以繼續制定自己的規則，實際上是一種劫掠和暴力的規則。我們認為，任何優越意識形態本質上都是令人厭惡、犯罪和致命的。然而，西方精英仍在談論他們的排他性，挑起血腥的衝突和動盪，散佈仇恨、俄羅斯恐懼症，破壞傳統價值觀」；「野心過大，難免釀成悲劇。這正是烏克蘭人民現在正在經歷的災難的原因。烏克蘭人民成為政變和西方統治者的人質，成為了他們殘酷、自私計畫的籌碼。」

特別的是，今年有七個獨聯體國家領導人出席紅場閱兵，包括吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）、哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）。此一現象本身，便是營造「新偉大衛國戰爭」敘事的極佳材料，尤其紅場閱兵結束後，普京還與七位領導人步行至莫斯科亞歷山大花園的無名烈士墓，一同獻花、低頭默哀，比起措辭強烈的演說，此時可謂無聲勝有聲。

而在歷史視角外，上述領導人的出席也別具政治意義。2022年俄烏戰爭爆發後，該年的勝利日閱兵沒有任何國家領導人出席，其中與俄羅斯嚴重交惡的歐洲國家自不可能，中亞五國等獨聯體領導人則相當害怕被貼上「支持侵略」的標籤，故現場一片冷清，反映俄羅斯遭遇輿論圍堵的窘境。

然眼下戰火未停，卻已有7位獨聯體國家領導人出席，究其動機，認為戰爭可能在今年結束也好、對烏克蘭議題感到疲乏也罷，各國顯然希望通過實際行動，試探或衝撞反俄的政治正確紅線。即便其公開立場依舊反對侵略，「親自出席」本身卻傳遞了曖昧訊號，說明各國既不反對與戰爭中的俄羅斯共同紀念蘇聯，也不拒絕充當強化「新偉大衛國戰爭」的敘事材料。

俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵儀式：俄羅斯2023年5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。圖為2023年5月9日，紅場閱兵儀式的照片。（Reuters）

俄烏都想打倒「新納粹」

然而普京這般話語體系，或許可在俄羅斯部內與全球挺俄輿論場找到共鳴，卻未必能說服所有聽眾，尤其是被其稱作「新納粹」的烏克蘭。

2022年戰爭爆發之初，普京便宣布對烏「特別軍事行動」的兩大目標：去納粹化、去軍事化。而前者所謂「納粹」，並不單指亞速營等極端組織，還包括烏克蘭經年累月的反俄政治與社會結構。2022年3月12日，烏克蘭媒體《每周鏡報》（Зеркало недели）就曾披露，俄羅斯提出的六點停戰條件中，有一項便是烏克蘭去納粹化，內容包括禁止極端民族主義、納粹和新納粹政黨，廢除現行美化納粹和新納粹的法律。

簡言之，在普京的話語體系內，「新納粹」不是個別組織，而是烏克蘭的反俄制度與氛圍。此後伴隨戰事久持、談判難產，這一敘事在普京的談話中頻繁出現。例如2022年5月登場的集體安全條約組織（集安組織）峰會，普京便公開直言「遺憾的是，在我們的鄰國——烏克蘭早就能看到新納粹主義猖獗，我們所謂西方集體的一些夥伴卻對此視而不見，這實際上意味著鼓勵他們（新納粹分子）的活動。與所有這一切相伴隨的是，在所謂政治正確的西方文明國家，正掀起前所未有的倡狂的反俄浪潮。」2022年11月，普京再發聲，「俄羅斯與在烏克蘭出現的新納粹政權的衝突是不可避免的。如果在2月份沒有採取相應的行動，那麼一切也都會一樣，而且情況會對我們更糟。」

俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵儀式：俄羅斯2023年5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。圖為2023年5月9日，紅場閱兵儀式的照片。（Reuters）

此次閱兵式講話中，普京也再次強調，「他們似乎已經忘記了納粹對世界的統治。忘記了是誰摧毀了這個邪惡的怪物，是誰讓國家站了起來，是誰為解放歐洲人民而不惜犧牲自己的生命。他們的目標並不新鮮，就是要實現我們國家的崩潰和毀滅，抹殺第二次世界大戰的結果，最終打破全球安全和國際法體系，扼殺任何主權國家。我們看到，在一些國家，蘇聯士兵的紀念碑是如何被無情地摧毀的，偉大指揮官的紀念碑正在被拆除，納粹及其同夥的崇拜正在建立，而真正的英雄的記憶正在被抹去和誹謗。這是對勝利者和受害者的褻瀆，也是一種罪行，他們從世界各地召集新納粹敗類為之服務。」

然從現實視角來看，俄烏交惡正讓普京想要的「去納粹化」日漸遙遠。以2014年克里米亞危機為例，烏克蘭的反俄情緒被催發到了新高峰，祭出了更強的反俄措施：2015年3月，烏克蘭通過一項法律，譴責曾經統治過烏克蘭的納粹德國、蘇聯政權，並禁止烏克蘭國內的個人和組織替納粹、共產主義以及納粹德國和蘇聯宣傳，違者將被處以最高5年的監禁，屢犯者最高刑期升至10年。此舉已將蘇聯等同是納粹政權。

2015年4月，烏克蘭議會將國家法律中的「偉大衛國戰爭」（Велика Вітчизняна війна）一詞替換為「第二次世界大戰」（Друга світова війна），並將烏克蘭的勝利日移至5月8日慶祝，以取代蘇聯、俄羅斯版本的5月9日，顯然在去蘇聯化、去俄化上又更進一步。

俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵儀式：俄羅斯2023年5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。圖為2023年5月9日，紅場閱兵儀式的照片。（Reuters）

2022年俄烏戰爭爆發後，烏克蘭的反俄情緒愈發強烈：當普京以「偉大衛國戰爭」比擬「特別軍事行動」，烏克蘭也用「烏克蘭偉大的衛國戰爭」（Велика вітчизняна війна України）、「烏克蘭人民偉大的衛國戰爭」（Велика Вітчизняна війна українського народу）來定義烏軍的戰鬥；當普京多次譴責烏克蘭「新納粹」，烏方同樣如法炮製，稱呼俄軍為納粹，例如在今年的紅場勝利日閱兵前一天，澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）於烏克蘭二戰歷史博物館前發表演說，稱「現代俄羅斯重新帶來的所有舊邪惡都將被擊敗，就像納粹主義被擊敗一樣。」

此外，澤連斯基也宣布，自己已向國會提交法案，將5月9日劃為烏克蘭的國定假日，但名目不是慶祝勝利日，而是要與歐盟國家一同慶祝歐洲日，也就是紀念法國外長舒曼（Robert Schuman）提出歐盟計劃。此舉當然引發俄方抨擊，例如俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）便稱澤連斯基是「納粹幫兇」。但如前所述，此般譴責無法改變烏克蘭的行為模式，最終只能流於自說自話。

歸根結柢，俄烏敘事戰爭的手法如出一轍，在俄羅斯標舉「新偉大衛國戰爭」、對抗「新納粹」等符碼時，烏克蘭也是同樣操作，只是雙方都希望最終是自己的「新衛國戰爭」，來壓倒對方這個「新納粹」。從政治支持的視角來看，俄烏各有同伴，俄羅斯閱兵式上請來七位獨聯體國家領導人，烏克蘭則將5月9日改為慶祝歐洲日，同時迎接馮德萊恩（Ursula von der Leyen）來訪。而其真正勝負，或許正如實體戰場情勢，還要一些時間才能塵埃落定。