德國指責是俄羅斯炸水壩　英國：仍在確認，但俄軍有前科

德國指責俄羅斯總統普京破壞烏克蘭境內的卡霍夫卡大壩，歐洲其他北約成員譴責這是「戰爭罪」。



到孟買訪問的德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）6月7日對記者表示：「這是顯而易見的戰爭罪……這是令人難以置信的暴力和破壞行為，我過去認為就連普京也做不出來。」

彭博社報導，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）直接指責俄羅斯，稱莫斯科摧毀了大壩，以阻止烏克蘭發起準備已久的反攻。他說，這是「我們在烏克蘭看到的俄羅斯士兵犯下的不可勝數罪行中的最新一宗。」

一名西方官6日表示，包括美國在內的其他盟國仍在評估誰應負責，但他們傾向於俄羅斯。分析員認為，莫斯科將在軍事上受益最大，因為洪水淹沒烏克蘭軍隊的潛在攻擊通道，使其無法通行。

克里姆林宮否認執行此次襲擊，並指烏克蘭是卡霍夫卡水電站事故的背後黑手。

國際文傳電訊社援引克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）報導，普京下令緊急情況部長組織工作提供説明，並消除災難的後果。他將這場災難歸咎於「基輔政權的破壞」。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）稱，英國軍方和情報部門正在努力確定誰應負責，但說英國過去看到俄羅斯有很多次故意攻擊民用基礎設施。

辛偉誠在訪問華盛頓期間對TalkTV表示：「我認為這很可惡，如果這次襲擊確實是故意的，那麼這將代表俄羅斯的野蠻行為突破底線。」

位於俄羅斯佔領區新卡霍夫卡（Nova Kakhovka ）的水壩在6月6日被炸毀後，洪水淹過數十個村莊和附近一座城市的部分地區。

本文獲《聯合早報》授權轉載

