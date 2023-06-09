美國女子涉歧視黑人男子後被炒　控告前僱主非法解僱遭駁回

美國一名白人女子在2020年於紐約中央公園涉嫌歧視一名黑人男子後，遭公司解僱，她向法院控告前僱主非法解僱，但上訴法院6月8日裁定她敗訴。



路透社報道，事件發生於2020年5月25日，白人女子埃米‧庫珀（Amy Cooper）在紐約中央公園遛狗散步時，在場觀烏的黑人男子克里斯蒂安‧庫珀（Christian Cooper）提醒她為犬隻繫上狗帶，以符合公園規定。

埃米當時拒絕並發生口角，克里斯蒂安拍下爭執場面，而在片中埃米揚言報警，稱「有一名非裔美國威脅自己性命」。片段曝光後，隨即成為網絡討論話題，埃米的僱主富蘭克林鄧普頓投資公司（Franklin Templeton）翌日宣布，經過內容審視後，公司不會容忍任何形式的歧視，於是辭退埃米。

她於是在2021年5月就公司的決定入稟法院，曼哈頓的美國聯邦第二巡迴上訴法院（2nd U.S. Circuit Court of Appeals）三位法官8日以3比零的判決，一致裁定埃米敗訴。判詞指出，富蘭克林鄧普頓的聲明並沒有提及埃米的種族，稱如果合理的讀者認為有關聲明是指控她種族歧視，他們可能是考慮到她在片段內的言論。