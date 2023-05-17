日本AV男優的辛酸？清水健揭遭歧視內幕：地位不如無業遊民

43歲日本一線AV男優「AV天王」清水健，近日於Twitter分享當AV男優在現實生活中的辛酸。



雖然是有名的公眾人物，但在租屋辦貸款時，也因為職業關係，「地位不如無業遊民」。

日本一名女性政治人物落選後正在尋找租屋，在Twitter表示目前遇到困難，引發日本網友的討論。

一名日本探險家也轉發該篇文章，表示因職業身分而被拒租，情況與對LGBT族群的歧視相比有過之而無不及，清水健也跟着轉發相關文章。

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清水健表示，因為大部份AV女優都是使用藝名，所以私下租屋比較沒有這種困擾，他說之前就有地產經紀告知若要辦租房貸款，無業者的地位都還高於男優，因為男優的收入非常不穩定。

不過清水健不想和其他男優一樣，稱自己是「演員」或「自由業」，他永遠會在職業欄填上「AV男優」，抱着一種「我不寫的話還有誰會寫呢」的心情，以身為AV男優為傲。

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