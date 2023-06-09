布林肯傳最快下週訪華　中國：對話溝通大門始終敞開

撰文：成依華
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美媒6月8日引述兩名知情人士稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最快下週訪華。中國外交部8日未有證實，但談到對話溝通的大門始終敞開。

在中國外交部8日的例行記者會上，發言人汪文斌被問到中方對跟美國對話合作持何態度，他回應稱，已多次表明中方在這個問題上的立場是一貫，對話溝通的大門始終敞開。

他稱問題關鍵在於不能為溝通而溝通，更不能夠說一套做一套，美方應當停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止一邊聲稱要建立「護欄」、一邊破壞兩國關係的政治基礎，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展的正軌。

美國新聞網站《政治報》（Politico）8日報道，據知情人士指，布林肯結束中東之行後，有望轉抵北京訪問。

《華爾街日報》7日引述匿名中美官員稱，華盛頓與北京都正為布林肯的可能行程做準備，預計布林肯會與中方高層官員見面，包括中國共產黨政治局委員、中央外委會主任王毅、中國外長秦剛，目但未決定會否與中國國家主席習近平會面。

中美均未有正式宣布布林肯訪華。中國外交部6月7日回應傳聞時未有證實，僅稱「沒有可提供的消息」。美國國務院發言人6日指，目前沒有要公布的旅程，又指布林肯之前取消的訪問行程，將在條件容許時進行。

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