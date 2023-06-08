中美未否認布林肯訪華　中國學者：美國欲對北京摸底

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月6日傳出將在未來幾週重啟訪華，白宮和中國外交部之後相繼表態，雖未證實也沒有否認。受訪中國學者評估，布林肯今年2月因氣球事件推遲訪華，重啟訪華將意味着氣球事件完全翻篇，也表明中美有意繼續加強溝通對話為兩國緊張降溫。



數家美國媒體星期二引述不具名美國官員披露，布林肯「未來幾週」將重啟原定今年2月對北京的訪問，期間將與中國高層官員會談，並可能與中國國家主席習近平會面。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在當地時間星期二的簡報會上，並未否認布林肯重啟訪華的消息，只表示媒體會在不久的將來「看到我們在這裏談論未來的訪問，我只是不想提前討論」。

美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）同日回應稱，目前「沒有需宣布的行程」「在條件允許的情況下，將重新安排（布林肯）對中國的訪問」。

中國外交部發言人汪文斌星期三在例行記者會上僅說「沒有可以提供的消息」。

美國全國廣播公司（NBC）形容布林肯此行將是「事關重大」的訪問，預計雙方會聚焦台灣問題、美對華高科技限制、人權等。

圖為2023年5月20日，美國總統拜登（Joe Biden）與國務卿布林肯（Antony Blinken）出席七國集團峰會，也出席同場舉行的四方安全對話（Quad）會議。2023年G7峰會於日本廣島一酒店舉行。（Reuters）

南京大學國際關係學院院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時說，布林肯重啟訪華表明中美緊張關係一定程度降溫，「加強溝通對話接觸，是促成中美降溫不可或缺的途徑」。

但朱鋒也指出，這並不意味雙方關係已實現真正降溫，原因是美國總統拜登目前僅是調整姿態，尋求加強與中國的對話溝通，但一味打壓遏制中國的政策尚未出現實質轉型。

北京大學國際政治經濟研究中心主任王勇受訪時評估，布林肯訪華具有「很強的政治象徵意味」，主要是「進一步地摸中國的底，特別是在台灣問題上，這個問題到底應該怎麼解決」。他認為，布林肯此行可能也意在為兩國元首再度會晤鋪路。

圖為2010年2月4日，時任美國亞太助理國務卿的坎貝爾到訪韓國首爾，與時任韓國外交部長柳明桓（不在圖中）會面。（Getty）

坎貝爾：與中國的溝通渠道「正在打開」

另一方面，美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）星期二在美國智庫哈德遜研究所舉行的活動上則強調，與中國保持「適當的外交」至關重要。

坎貝爾並提醒，雖然與中國的溝通渠道「正在打開」，但隨着中國軍隊在美軍附近的活動增加，雙方在軍事行動上發生誤判的可能性是「存在且正在升高的」。

朱鋒則指出，拜登政府上台已兩年半，目前中美態勢及國際局勢都嚴峻尖銳，「中美最近一系列的唇槍舌劍，也是中美今天尖銳複雜不確定的關係的一個自然延伸。」

他分析，中美關係目前呈現複雜性、多樣性及不確定性，很大程度仍因美國繼續將中國鎖定為最大戰略對手拼命打壓，包括派軍機軍艦對中國高密度抵近偵察，「這種情況下，不確定性確實在明顯上升」。

美國海軍公布一段影片，稱顯示一中國軍艦在台灣海峽「不安全」加速超前一艘美國驅逐艦。事件發生正值美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在新加坡出席香格里拉對話期間指中方拒絕與他會面，以及指控中國軍機進行「不專業的攔截」之際。（美國海軍影片截圖）

針對中美近期軍事關係緊張、非軍事關係和緩的現象，王勇指出，兩國近期出現新的交往模式，是因為當前雙方競爭態勢不變，但仍有意願防止擦槍走火，特別是在台灣問題等方面。

王勇分析，拜登政府之前選擇同時開闢兩條戰線對抗中俄，但目前因俄烏衝突可能長期化擴大化，美國勢必更多捲入歐洲事務中。他認為，美國近期調整與中國交往的模式，更多是基於國際戰略考量，想管控危機，才從以往對華全面封鎖打壓轉為「作出一定的妥協」。

王勇也研判，中美目前的互動模式「非常危險」。他預期，雙方關係目前可能還處於過渡期，解放軍未來還可能會繼續在中國近海，以強有力的方式回擊美軍，直到中國認為美國放棄針對中國核心利益。

（記者是《聯合早報》重慶特派員）

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