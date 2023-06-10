韓國釜山「循環再用」吃剩小菜8店遭罰　再上碟重新煮奉客太噁心

韓式料理都會向客人供應小菜，例如泡菜、豆芽菜、海帶等。韓國釜山有部份餐館被揭將客人吃剩的小菜「循環再用」，將它們再度裝盤奉客，甚以人們吃剩的泡菜為料材煮成泡菜鍋、泡菜湯，網民得悉有關「暗黑操作」後大呼噁心。



釜山市特別司法警察科8日宣布，合計11家餐廳違反《食品衛生法》，對它們開罰。

《首爾新聞》及《朝鮮日報》等報道，釜山市特別司法警察指出，2023年4月至5月，有225間餐飲店被調查，行動特別針對剩菜回收使用、偽造食材原產地等違法行為作稽查，最後揭發有11間違規。

調查以提供多種小菜、顧客可單獨用餐的韓國料理餐館為目標，因很多顧客是單獨吃飯，剩下的小菜可能會比較多。報道稱，被調查的餐廳中，有8間將客人吃剩的小菜拿來「再利用」，有2間將來自中國的辣椒粉及河蜆湯等偽造標籤，當成韓國貨出售，還有1間未向當局申報就營業。

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內文稱，有違法的餐廳將甚至將人們吃剩的泡菜當成食材、煮成泡菜鍋。有1間直接將剩下的小菜原封不動端給其他顧客。

根據韓國《食品衛生法》與原產地標記等相關法規，將剩菜回收使用的立餐廳經營者將被處以3年以下有期徒刑或3000萬韓圜以下的罰款；偽造食材原產地者將被處以7年以下有期徒刑或1億韓圜以下的罰款。

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