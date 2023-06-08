日本再爆惡搞　與機台「嘴對嘴接雪糕」噁心片瘋傳　3人下場曝光

日本連鎖迴轉壽司店壽司郎先前才被高中生惡搞，如今又有一間連鎖卡拉OK店發生類似事件。



有一名男大生直接在雪糕機台前彎腰將雪糕擠入口中，且全程拍下來po在網路上，如今涉案的3名男大生已全遭逮捕。

噁心影片瘋傳 拍片及散布影片者全被捕（點擊放大瀏覽）：

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根據NHK報道，琦玉縣久喜市卡拉OK連鎖店「卡拉OK招財貓」（カラオケまねきねこ）發生惡搞事件，有名男大生在今年2月和朋友一起到該間分店唱歌後，因為喝了許多酒有些醉意，居然店內的雪糕機台前直接彎下腰，張開嘴巴將雪糕直接擠入口中，畫面相當噁心。

由於影片在Twitter瘋傳，店家也立刻將機台徹底消毒清洗並向警方報案。

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警方也循線找到3名涉案的21歲男大生，除了吃雪糕的一人外，另外兩人則參與拍攝和散佈片，3人也被依涉嫌業務妨礙而不拘留立案。

參與拍攝的其中2名男大生也承認犯行，並表示當時喝醉酒後情緒高漲，只是想要拍有趣的影片而已。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】