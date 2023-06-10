戚繼光艦結束訪問汶萊將赴菲之際　小馬可斯稱菲律賓沒疏遠中國

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）說，菲律賓並未疏遠中國，兩國關係「在任何基本意義上都沒有改變」，並強調馬尼拉會致力於在中美緊張局勢加劇之際，平衡與兩邊的關係。



（編表：小馬可斯發表有關言論，正值中國海軍戚繼光艦8日圓滿結束對汶萊友好訪問，啟程前往菲律賓。新華社8日稱，戚繼光艦以中國明代民族英雄戚繼光命名，於2017年2月正式入列，是中國自主設計建造的噸位最大、現代化水平最高的專業訓練艦。）

小馬可斯星期四（6月8日）出席中菲建交48周年紀念活動後對記者說，不能以中菲之間的分歧來定義兩國關係，並表示會繼續加強中菲關係，尋求解決方案應對兩國共同面臨的挑戰，確保南中國海的和平與安全通行得到保障。

他說：「一些人說菲律賓已改變政策，尋求疏遠中國並轉向其他國家……這當然不是真的，我們並未以任何方式遠離中國。我們會繼續促進與中國建交以來一直發展的友誼、（雙邊）關係和夥伴關係。」

小馬可斯強調，菲律賓政府會竭盡所能加強與中國的關係。他說：「我們將盡最大努力強化兩國關係，使之更全面、更具戰略性，所有這些都是為了促進我們國家和人民的最高利益。」

他指出，中國是東南亞國家最大的貿易夥伴，過去幾年，中菲雙邊關係對加強菲律賓的經濟實力起到良好作用，並稱「數字說明了一切」。

中國在過去六年一直是菲律賓最大貿易夥伴、第一大進口來源地和第三大出口市場。2022年，中國與菲律賓進出口貿易額達877.25億美元。

菲律賓前總統杜特爾特2016年上台後採取「親中疏美」的外交政策，與中國合作在菲律賓開發多個基礎設施項目，並在冠病大流行期間獲得冠病疫苗等援助。不過，中國在菲律賓群島西側的南中國海海域（菲律賓稱為西菲律賓海）的行動一再惹怒菲律賓，促使馬尼拉多次提出外交抗議。

2022年小馬可斯上任後，菲律賓愈來愈頻繁地指責中國在南中國海的行為，被視為外交政策從親華轉向親美。不過，小馬可斯一直嘗試在中美之間採取較平衡的方案，在尋求與中國保持友好關係的同時，也與美國加深防衛聯盟關係。

小馬可斯政府雖然一直針對北京在南中國海有爭議海域的行動加強抗議，但同時也希望與中方在該地區展開能源合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

