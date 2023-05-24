美國亞裔男遇劫遭辱罵痛毆血流披面　冷血鄰居見死不救｜有圖慎入

美國紐約布魯克林5月10日疑發生一宗恐怖血腥的襲擊案，名為Pak Chan的55歲男子5月22日在Instagram發相發文，稱5月10日在其位於紐約布魯克林的住所附近遇劫受襲。他被毆打至頭破血流、臉部腫脹扭曲，更令人齒冷的是，鄰居全都見死不救。



圖為自稱受襲的亞裔男子Instagram賬號。暫未有資料能確認他是華裔或亞裔人士。（受襲男子IG賬號截圖）

他在帖文中自稱，當天11時30分下班後約了朋友見面，但因需餵飼愛貓，先回家一趟，豈料遭遇無妄之災。

他自稱凌晨12時45分回到家，發現他的私家車副駕駛座有一個瓶子，於是將它丟入垃圾箱，之後進入住所。

他丟瓶子時發現垃圾箱之間有一個黑影，於是叫出聲：「誰在那裏？」之後有人從後襲擊他的頭部，將他推倒在地。

襲擊者對他尖叫說：

給我你的錢。閉上你他媽的嘴，你這個愚蠢的中國人。我要殺了你！！

他稱當時一邊反抗回擊，一邊尖叫呼救。與此同時，那人繼續痛毆他。

他咬了襲擊者的手，踢了他的腹股溝，之後那人拿走他錢包和車匙逃走了。

Pak Chan稱，負傷的他向鄰居求助，但他們都拒絕幫他。

他說大約10分鐘後警察到場，他們向他查問，之後他由救護車送院。

紐約警察局一名探員跟進他的個案，但也沒提供他們的聯繫方式。

他去派出所才拿到報案編號，現時還在等警方報告。

圖為自稱受襲的亞裔男子在個人Instagram賬號發布受襲受臉部嚴重受傷的照片，可見他全臉腫脹、血跡斑斑，而且瘀青處處。暫未有資料能確認他是華裔或亞裔人士。（受襲男子IG賬號截圖）

圖為美國紐約布魯克林一隅，一名男子也拖動垃圾收集箱。圖中所示並非此案案發現場。（Getty）

他已在帖文留言稱已出院。但因傷勢未癒一直無法工作，包括身體上、精神上和情緒上的傷。

他唯一想做的是告訴人們要注意周圍環境並注意安全。他稱從沒想過會成為受害者。

他稱沒有進行眾籌，不想要任何金錢捐助，只想將自己的故事說出來幫助社群。

本文發布前8小時他更新帖文，稱感謝所有人的問候，他明天重返工作崗位。

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