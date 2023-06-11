4童亞馬遜雨林野外求生40天獲救　吃什麼保命？靠兩物果腹

哥倫比亞一架載有7人的私人飛機5月1日墜落在亞馬遜雨林，3名成人後來被發現死亡，4童一度下落不明，所幸40天後被救援員發現。在他們於6月9日獲救前，是以什麼果腹保命？他們的親人接受外國媒體訪問時解答。



飛機載着包括機師等7人從該國阿拉拉夸拉市（Araraquara）起飛後不久，機師報告引擎故障，發出求救訊號後便與控制塔失去聯絡。救援人員事後找到3名成年人遺體，但機上4名孩童失蹤。不過10日傳來好消息，他們在叢林中生活40天後，最終幸福獲救。

這批小小倖存者是維托托族（Huitoto）人。根據哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在社群媒體發布的消息，這些兒童都相對年幼，分別是4歲、9歲、13歲，還有一名1歲多的幼兒。所幸他們除了脫水的狀況和蚊蟲叮咬外，健康狀況沒有問題。

美媒6月11日稱，4人的叔叔巴倫西亞（Fidencio Valencia）稱，孩子們靠吃一種名為Fariña的木薯粉維生。它們本存放在機上。木薯粉被吃光後，他們開始找一些種子來吃。

報道指，哥倫比亞家庭福利研究所（Colombian Institute of Family Welfare，暫譯）負責人卡塞雷斯（Astrid Cáceres）說，意外發生時正值亞馬遜雨林水果的收成期，因此他們也能吃到水果。

這些倖存兒童身上的小傷或脫水問題總會痊癒，但經歷空難、失去至親以及目睹有人死亡的衝擊，可能會在他們的心留下烙印。報道稱，他們的嬸嬸Damaris Mucutuy接受電台訪問時表示，他們獲安排接受心理治療。

醒目童自建避難所

飛機5月1日起飛數分鐘後，機師報便告稱引擎有問題，接着便在雷達上失去蹤影。由於飛機失蹤地點在亞馬遜叢林內，搜救人員花了2週才找到罹難者遺體，包括4名孩童的母親、機師以及一名當地土着導遊。

救援隊一度找不到4名兒童，不過他們沒有放棄，最終在叢林中找到兒童用過的物品：一雙鞋、一張尿布、吃了一瓣的水果和一個用樹枝搭建面成臨時避難所。

他們懂得這樣求生與尋找食物，大大增加他們的生存機會。

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