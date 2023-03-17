巴西小型飛機半空故障　驚險過程全紀錄：他拉個手掣救了全機6人

巴西一架單螺旋槳飛機在7000英呎（約2133米）的高空中突然失去動力，當時機上載有6名乘客，包含1名3歲孩童與1名僅出生3天的新生兒。



而飛行員立刻啟動機身降落傘系統，張開巨大降落傘，最終讓飛機順利着陸。

驚險迫降畫面也在推特曝光（點擊放大瀏覽）：

+ 15

根據《每日星報》報道，巴西一架Cirrus SR22單螺旋槳飛機11日從米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）起飛，結果在當地時間下午2時35分攀升至7000英呎高空後，引擎卻突然故障。

飛行員在試圖返回機場的途中發現滑翔距離不足，因此決定啟動機身降落傘系統（CAPS）慢慢降落，目擊民眾也將畫面po到推特上。

從曝光的影片可以看到，飛機在一頂巨大紅白色相間降落傘的緩衝下，慢慢地在一座山頭停下，整架飛機看起來非常穩定。

【相關圖輯】小型飛機故障急速下墮 為了保命「在這裏」迫降奇蹟無事（點擊放大瀏覽）：

+ 12

事故報告中提到，當時機上共載有6人，包含4名成人、1名3歲兒童和1名僅出生3天的新生兒，幸好所有乘客都毫髮無傷且意識清晰。

許多網友看到影片後也大讚，這種降落傘系統真的拯救了所有人的生命，「太難以置信了，要向研發此技術的工程師致敬」、「飛行員的判斷非常好」、「所有飛機都該配有這套系統，它能拯救更多生命」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】