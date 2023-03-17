巴西小型飛機半空故障　驚險過程全紀錄：他拉個手掣救了全機6人

撰文：ETtoday
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巴西一架單螺旋槳飛機在7000英呎（約2133米）的高空中突然失去動力，當時機上載有6名乘客，包含1名3歲孩童與1名僅出生3天的新生兒。

而飛行員立刻啟動機身降落傘系統，張開巨大降落傘，最終讓飛機順利着陸。

驚險迫降畫面也在推特曝光（點擊放大瀏覽）：

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根據《每日星報》報道，巴西一架Cirrus SR22單螺旋槳飛機11日從米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）起飛，結果在當地時間下午2時35分攀升至7000英呎高空後，引擎卻突然故障。

飛行員在試圖返回機場的途中發現滑翔距離不足，因此決定啟動機身降落傘系統（CAPS）慢慢降落，目擊民眾也將畫面po到推特上。

從曝光的影片可以看到，飛機在一頂巨大紅白色相間降落傘的緩衝下，慢慢地在一座山頭停下，整架飛機看起來非常穩定。

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事故報告中提到，當時機上共載有6人，包含4名成人、1名3歲兒童和1名僅出生3天的新生兒，幸好所有乘客都毫髮無傷且意識清晰。

許多網友看到影片後也大讚，這種降落傘系統真的拯救了所有人的生命，「太難以置信了，要向研發此技術的工程師致敬」、「飛行員的判斷非常好」、「所有飛機都該配有這套系統，它能拯救更多生命」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

巴西發生飛行意外？

是的，巴西一架Cirrus SR22單螺旋槳飛機3月11日從該國西南部米納斯吉拉斯（Minas Gerais）起飛，在當地時間下午2時35分攀升至7000英呎高空後引擎突然發生故障。機師在試圖飛返機場的途中發現滑翔距離不足，因此做出一個重要決定，成功保住連同他在內6人的性命。Cirrus SR22由美國西銳（Cirrus Aircraft）製造，它是一家以生產單引擎小型螺旋槳運動飛機起家的飛機製造商。

CAPS是什麼？

根據中國航空新聞網，西銳的整機降落傘系統（CAPS）是每一架西銳飛機的標準配置。降落傘系統的運作原理相當於汽車上的安全氣囊。飛機一旦在空中出現緊急情況，機師拉出駕駛艙頭頂面板上的紅色CAPS手柄，降落傘存儲艙里由固體燃料帶動的小火箭自動彈出，小火箭從飛機後部攜帶降落傘向後側發射，並將嵌在機身內的CAPS固定背帶帶出。幾秒鐘後，直徑約20米的傘衣即可展開，從而瞬時控制飛機的下降速度。最終通過特製的起落架、防滾架和西銳能量吸收技術（CEA）座椅等着陸作業系統進行緩衝。

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