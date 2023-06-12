中阿合作論壇首日簽百億美元大單　部長：與華合作着眼機會非政治

沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman）在利雅得出席中阿合作論壇企業家大會時說，沙特增加與中國的能源合作，主要是看重商業機會，與政治無關。中阿合作論壇全稱中國-阿拉伯國家合作論壇。



中阿企業家大會暨投資研討會是中阿合作論壇框架下重要的機制性活動，由中國貿促會、阿拉伯國家聯盟秘書處等共同主辦，每2年輪流在中國和阿拉伯國家舉辦，致力於推動雙方經貿關係發展。

今年是沙特阿拉伯首次舉辦這會議。

今次大會為期2天，以「中阿攜手、共創繁榮」為主題，圍繞貿易、金融、基礎設施、能源、綠色產業等議題展開交流研討，以期凝聚共識、增進務實合作。

沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）、阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）、沙特投資大臣法利赫（Khalid al-Falih）等出席大會開幕式並發表主題演講。

中阿合作論壇第十屆企業家大會暨第八屆投資研討會2023年6月11日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行，圖為沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒-阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud，右）同日在一活動發言。（Reuters）

部長：須抓住中國機遇

阿卜杜勒-阿齊茲11日出席時談及與中國的能源合作。

他稱中國的石油需求仍在增長，該國必須抓住這個機會。中國已在很多領域處於領先位置，也將持續保持領先，「我們不一定要與中國競爭，但一定要與中國合作。」

沙特2022年12月接待中國國家主席習近平，當被問及美國對此批評時，阿卜杜勒-阿齊茲說：「我其實不管這些。」他強調，哪裏有機會就去哪裏，「這與政治無關，與戰略無關」。

中阿合作論壇第十屆企業家大會暨第八屆投資研討會2023年6月11日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行，圖為沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud，右）同日在一活動發言。（Reuters）

中港企業簽大單

沙特阿拉伯投資部發聲明稱，為期兩天的會議匯集了來自中國和阿拉伯國家的3500多名政府和商界官員。

聲明稱，會議首日就簽署逾100億美元的投資協議，涵蓋從新技術、可再生能源、房地產、礦產、旅遊、農業等各個領域，大部份的投資協議都是中國與沙特的私企或國營實體之間達成的，價值至少達80億美元。

沙特投資部與中國電動車和自動駕駛汽車製造商華人運通，簽署一項價值56億美元的諒解備忘錄。

AMR ALuwlaa公司與總部位於香港的中環國際集團以5.33億美元的價格收購了沙特的一家鐵工廠。沙特集團ASK和中國地質礦業集團公司也承諾在沙特開發一個投資5億美元的銅礦項目。

中阿合作論壇第十屆企業家大會暨第八屆投資研討會2023年6月11日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行，圖為沙特投資大臣法利赫（Khalid al-Falih，右）同日在一活動發言。（Reuters）

沙特外交大臣費薩爾表示，本屆大會是深化阿中傳統友誼的重要平台，將致力於推動阿中雙方攜手共建造福民眾的共同未來，並積極維護世界和平與發展。

阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特認為，阿中關係源遠流長，本屆企業家大會是首屆阿中峰會的延續與落實，在全球經濟放緩的背景下有着尤為重要的意義。

沙特投資大臣法利赫表示，中國是阿拉伯國家重要的發展夥伴，阿中穩步提升的貿易往來為雙方未來的投資合作描繪光明前景。