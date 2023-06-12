美國前司法部長：若半數指控證據確鑿特朗普「玩完」

美國前司法部長巴爾（William Barr）說，如果前總統特朗普（Donald Trump）被控在卸任後故意收藏數百份高度機密文件的指控證據確鑿，特朗普「就完蛋了」。



路透社報道，在特朗普任內擔任過司法部長的巴爾，6月11日接受「霍士周日新聞」（Fox News Sunday）訪問時，為司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）起訴特朗普37項聯邦刑事罪名的決定辯護。

巴爾說：「這些文件的敏感程度和數量令我大吃一驚……而且我認為，根據間諜法指控他（特朗普）故意保留這些文件的起訴論據，是非常充分的。」

巴爾進一步說：「其實只要其中一半的罪名指控成立，他就完蛋（toast）了。」

巴爾在2019年2月至2020年12月擔任司法部長。正當許多共和黨國會議員紛紛為特朗普喊冤，在2024年總統選舉共和黨內初選與特朗普競爭的領跑者都不願批判特朗普之際，巴爾對特朗普機密文件案的評論尤為引人注目。

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特朗普批評羞辱

巴爾受訪後，特朗普在他的社交媒體平台Truth Social把巴爾批評和羞辱一番，他指巴爾是一個「懶惰」和「軟弱」的司法部長，因對他心懷不滿才會發表那種講話，他也指巴爾的言論都是錯誤訊息。

特朗普13日下午到邁阿密聯邦法院出席機密文件案的首次聆訊，他被控31項《間諜法》下故意保留國防資料罪，其他6項罪名為妨礙司法公正、作虛假陳述、串謀和隱瞞罪等。

特朗普競選團隊11日說，特朗普將在13日晚上8時15分，在他位於新澤西州的高爾夫俱樂部發表講話。

本文獲《聯合早報》授權轉載

