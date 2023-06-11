特朗普談文件門斥荒謬兼毫無根據：起訴只會推高我支持率

美國前總統特朗普（Donald Trump）6月10日表示，針對他的最新起訴只會推高他的民意支持率。



根據俄衛網，特朗普10日在佐治亞州（Georgia）舉行的共和黨大會上談及機密文件事件，說：「這是件糟糕的事情。這對這個國家來說也是一件糟糕的事情。我的意思是，這件事唯一的好處是，它讓我的民調數字大幅上升。你會相信（起訴）嗎？」他也說，自己籌款活動「暴漲」。

特朗普指責針對自己的指控「荒謬」且「毫無根據」，稱：「拜登政府武器化、不公正的部門對我的荒謬和毫無根據的起訴，將成為我們國家歷史上最可怕的濫用權力行為。」

美國司法部9日公布的一份起訴書顯示，特朗普因不當處理機密文件而受37項聯邦指控。特朗普稱已收到法庭傳喚，13日將出庭。

美國聯邦調查局（FBI）2022年從特朗普在佛羅里達州（Florida）海湖莊園（Mar-a-Lago）的家中查獲超過1.1萬份文件資料，其中約100份為政府機密文件，少數文件甚至是「絕密」級別。

特朗普2023年4月就已因「封口費」事件受到紐約地檢的起訴，罪名多達34條，成為美國歷史上首位受到刑事起訴的前總統。這宗案件2024年4月進入審判。