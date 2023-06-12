特朗普被控告狂粉宣言「以牙還牙」　專家：暴力風險增加

美國前總統特朗普（Donald Trump）的支持者將特朗普因機密檔案被控，比喻為拜登政府的戰爭行為，還呼籲以牙還牙，政治暴力問題專家擔憂這種言論增加了特朗普支持者付諸暴力行動的風險。



《紐約時報》報導，美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）6月9日宣布特朗普將面臨37項聯邦刑事起訴，極右共和黨人群起呼籲特朗普的支持者以暴力和起義來捍衛特朗普，觀察人士擔憂這加劇了特朗普13日現身邁阿密聯邦法院的危險氣氛。

特朗普的許多共和黨親密盟友在社交媒體平台上表示，特朗普被提控只因他是總統拜登2024年總統大選的競爭對手，指控拜登將司法武器化。他們同時強調，特朗普的大部分基層支持者都是攜帶武器者，亞利桑那州共和黨籍眾議員比格斯（Andy Biggs）更在推特上寫道：「我們已進入戰爭階段。我們有仇必報。」

右翼媒體網站進一步放大了特朗普盟友的恐嚇叫囂和暴力號召，並在社交平台得到了網民的熱烈回應。近幾年來，特朗普的支持者已經習慣於特朗普和他的盟友這種暴力捍衛特朗普的威脅言論。

政治暴力問題專家警告，當民選立法者或知名媒體人能夠發出威脅或號召暴力而不受到懲罰時，針對個人或政府機構的攻擊就更可能發生。

2021年1月6日親特朗普暴徒之所以衝擊國會大廈，部分原因是在國會遭暴力衝擊的數周之前，特朗普在推特上連發了幾條貼子，號召他的支持者1月6日到國會大廈，並向他們承諾，那天將是「瘋狂」的一天。

在司法部解密特朗普的起訴書前夕，特朗普在他開設的社交平台Truth Social攻擊司法部，把機密文件案稱為「史上最大的一次獵巫行動」。

特朗普長子小特朗普的未婚妻吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）在Instagram貼了一張特朗普的照片，用全大寫字母寫道：「報應即將來臨」。

政治暴力問題專家說，就算知名人士的攻擊性言論不會直接導致人身傷害，但這種言論會營造一種危險的氣氛，使暴力想法更容易被接受，特別是當這種言論沒有受到審查的時候。

本文獲《聯合早報》授權轉載

