中國洪都拉斯簽共建一帶一路備忘錄　發改委：加強各領域合作

中國國家發展和改革委員會6月13日表示，北京12日已同洪都拉斯政府簽署「一帶一路」諒解備忘錄。



根據中國家發展改革委，中國政府與洪都拉斯政府12日簽署《中華人民共和國政府與洪都拉斯共和國政府關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》。

聲明指，雙方將共同挖掘兩國經濟契合點，積極推進政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通，加強各領域務實合作，推動互利共贏和文明互鑒，實現共同發展和繁榮。

中國國家主席習近平12日下午在人民大會堂東門外廣場舉行歡迎來華進行國事訪問的洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro），兩人其後舉行會談。

習近平表示，中國將堅定不移發展雙邊關係，堅決支持洪都拉斯的經濟和社會發展，又稱中國與洪都拉斯建立，在長遠的外交關係來看是有益的。

應習近平邀請，卡斯特羅9日至14日對中國進行國事訪問。卡斯特羅9日抵達上海，展開對中國的國事訪問。卡斯特羅10日早上在上海與金磚國家新開發銀行行長羅塞夫（Dilma Rousseff）會面，又訪問華為在上海的研發中心，晚上7時50分左右從上海轉抵北京。

洪都拉斯駐北京大使館11日開館，中國國務委員兼外長秦剛與洪都拉斯外長雷納（Eduardo Reina）共同為使館揭牌。經濟發展部部長塞拉托（Fredis Cerrato）亦與多個官員及企業代表會面。

卡斯特羅12日上午前往中國首都北京的天安門廣場向人民英雄紀念碑敬獻花圈。