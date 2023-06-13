柬埔寨華人夫妻涉棄屍韓國美女被捕　遺屬拒解剖死因或永遠成謎

一具被人以紅布包裹的女性屍體6月6日在柬埔寨金邊近郊被發現。死者後來被證實是韓國直播主邊娥英（변아영）。涉案中國籍夫婦被捕。消息人士稱已赴柬處理後事的死者家屬拒讓遺體接受解剖，邊女真正死因或永遠不會為外界所知。



邊娥英3月向粉絲宣布將結束直播工作，稱將再拍片向粉絲解釋她深陷的爭議。之後她在社交網路上消失，再有她的消息時，已是一具出現在新聞照片的、死狀可怖的遺體。

當地警方稱，邊女與朋友前往柬埔寨旅遊，在當地診所接受治療後不幸死亡。

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警方調查證實死者是一名來自韓國的33歲邊姓女子。執法部門經調查發現疑犯是一對在萬景崗區開設診所的中國夫婦，分別是30歲賴姓男子與39歲蔡姓女子。他們對警方坦承棄屍，兩人隨之被捕。

涉案夫婦稱邊女6月4日到診所吊鹽水及注射血清，期間突然癲癇發作、全身抽搐，最終氣絕身亡。她死後，他們將遺體用紅色墊子包裹起來搬到車上，再駕車前往甘丹省拋棄。

柬埔寨金邊近郊水溝挖到一具女屍，確認身份為33歲韓國女性。（RSC）

有媒體報道邊女遺體情況出現不一致的情況，引起外界猜測。韓媒RSC於6日稱，女死者遺體被檢驗時，臉部可見嚴重被毆打痕跡，傷勢甚至導致人們無法清楚辨識她臉部特徵，身上還有頸部骨折、全身挫傷及燒、燙傷等。《柬埔寨之光》10日則稱，接受注射生理食鹽水或血清時，突然引發癲癇發作死亡。

中國籍夫婦賴某、蔡某在柬埔寨金邊經營診所，醫療事故後涉嫌棄屍。（柬埔寨之光）

包括《TV朝鮮》在內韓媒6月10日已報道一名女直播主在柬死亡的消息。網民憑已曝光的資料推敲，確認死者是AfreecaTV直播主娥英（아영，音譯）。她全名為邊娥英（변아영，音譯），柬媒報道時則直接標示死者姓名BYIN A YEON。

韓國外交部11日稱會向死者家屬提供協助，而韓國警方都已邀請柬埔寨警方協助，向和邊娥英同遊柬埔寨的友人作詳細調查。

韓國女屍臉部受傷毀損嚴重，且出現頸部骨折、挫傷、燒燙傷等。（RSC）

生前外形亮麗、身材姣好的邊娥英曾捲入風波，2019年男團100%的前成員禹昌範和前女友BJ열매（韓語為果實）互爆對方私隱，BJ열매自稱曾為邊娥英和男團GOT7的Mark牽紅線，當時邊娥英在Instagram發文否認。