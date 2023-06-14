沙利文訪印度：美將消除雙方國防及高科技貿易障礙

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）6月13日表示，美國將消除貿易障礙，令與印度國防及高科技等領域的貿易更順暢。分析認為，美國為加強抵制中國，正把印度視為重要夥伴並尋求加強合作。



沙利文正訪問印度，為印度總理莫迪（Narendra Modi）於22日起對美國的國事訪問作最後準備，這次訪問被視為兩國關係的里程碑。

他在印度首都新德里（New Delhi）出席工商界會議時稱，美方展望莫迪下周的訪美行程，預計將達成多項成果，包括從根本上消除雙方在國防、高科技、國家投資的貿易障礙，並消除雙方科研人員之間的障礙。

沙利文補充說，當中將涉及研究及開發、5G和6G電訊技術、半導體供應鏈、人工智能、先進計算和生物技術等領域，特別是消除戰略貿易壁壘。

沙利文13日曾與莫迪會晤，並與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）舉行會談，他預定14日再次會見多瓦爾。 此外，在為期兩天的訪問期間，他將會見印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）。

印度外交部發聲明稱，沙利文與多瓦爾會面時，鼓勵雙方持份者在科技價值鏈上建立夥伴關係，促進兩國共同開發和生產高科技產品和服務。