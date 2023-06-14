普京指西方停向烏軍供武為停火前提　考慮退出黑海穀物協議

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月13日表示，俄羅斯對就烏克蘭問題進行和平談判持開放態度，但強調停止衝突的唯一途徑是西方國家停止向基輔供應武器。他再次指責西方尋求在烏克蘭打敗俄羅斯，俄方對烏克蘭有自己的「和平計劃」。而美國國防部同日宣布，再向烏克蘭提供總值3.25億美元軍事援助，包括防空系統彈藥、車輛等。



普京表明俄方正考慮退出黑海穀物協議，認為協議針對俄方出口的部份涉及詐騙。他表示，黑海穀物協議旨在幫助非洲和拉丁美洲的友好國家，但歐洲是烏克蘭穀物的最大進口國，這為烏克蘭提供了重要外匯來源。 他預計將就糧食協議的問題，直接與部份非洲領導人討論。他強調，莫斯科已準備好向世界上最貧窮的國家免費供應糧食。

黑海穀物協議於去年7月由聯合國和土耳其促成，允許穀物經由黑海安全通道，從烏克蘭數個港口出口。雖然西方否認對俄羅斯穀物和化肥實施制裁，但是西方的制裁措施，令俄羅斯穀物和化肥出口面臨支付、物流和保險的限制。

另外，普京同日簽署一項法律，廢止與烏克蘭2003年簽署的俄烏兩國共同利用亞速海和刻赤海峽的條約。俄羅斯塔斯社13日報道，隨著頓涅茨克、扎波羅熱和赫爾松等地區加入俄羅斯，亞速海沿岸和刻赤海峽已屬於俄羅斯，烏克蘭已喪失在相關水域的沿岸國地位，因此有必要終止該條約。

根據俄烏條約，亞速海是兩國的內海，兩國商船和軍艦可以自由通過刻赤海峽，外國船隻進入亞速海必須徵得兩國同意。烏克蘭議會今年2月已廢止所有與俄羅斯有關在亞速海合作的協議。