諧星抽水馬航MH370空難惹批評　馬來西亞向國際刑警求助

一名在新加坡出身的美國女諧星日前以馬來西亞航空MH370墜毀事件開玩笑，惹來馬來西亞批評。吉隆坡方面6月13日表示，已經要求國際刑警（Interpol）協助追尋對方下落。



英國廣播公司及路透社報道，肇事諧星謝必孜（Jocelyn Chia）上週在社交平台公開一段在紐約曼哈頓的表演片段，她以新加坡及馬來西亞長年不和關係為題材，稱新加坡已經成為一流國家，但馬來西亞仍處於發展中階段，並指馬來西亞的飛機「飛不起」。

放棄律師的高薪厚職、轉戰楝篤笑的謝必孜之後表示：「馬來西亞航空失蹤不有趣嗎？有些笑話不好笑（Some jokes don't land，語帶雙關：無法降落）。

片段曝光後，被TikTok以違反仇恨言論指引為由遭刪除，不過已經成為馬來西亞民眾的討論及批評對象，新加坡駐馬來西亞大使稱謝必孜的言論不代表新加坡人；新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）亦向馬來西亞道歉。

馬來西亞警方首長表示，當局會以挑釁、煽動及在網上發布目犯內容調查謝必孜，並會要求國際刑警協助找出對方下落及身分，以作進一步調查。

對於自己的言論被指「抽中火水」，謝必孜11日受訪時稱她已經表演過百次，而且一直都沒有問題，強調會忠於自己的內容，並稱片段意義被扭曲。

馬航MH370航班在2014年3月8日由吉隆坡起飛，原定前往北京，但途中在印度洋上空消失。當局經過四年搜索，都無法發現機身主要部分，因此機上239人已被假設全部喪生。