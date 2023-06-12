4童亞馬遜雨林野外求生個多月　13歲女少磨麵粉＋巧搭帳蓬救弟妹

哥倫比亞4名孩童因飛機墜機在亞馬遜叢林裏走失40天後獲救，醫療人員說，他們的健康狀況「可以接受」，正在補充營養和接受心理治療。其中13歲的老大萊斯莉（Lesly）被稱為女英雄，她如何照顧9歲、4歲和1歲的弟弟，在叢林裏奇蹟存活40天？



英國《每日郵報》報道，4名孩童的母親在墜機時喪生，他們的外婆和阿姨說，萊斯莉在家時就學習叢林求生術，她用髮帶搭帳篷，保護3個弟弟的安全，她知道甚麼野果可以吃，甚麼果子有毒，她甚至還磨麵粉來吃。

更多4童獲拯救後狀況：（按圖了解）

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他們的阿姨說，萊斯莉和9歲的弟弟平常就常玩「生存遊戲」，「我們玩遊戲時，會搭小帳篷」。

阿姨說，萊斯莉「知道甚麼果子不能吃，因為森林裏許多果子有毒。她也知道如何照顧嬰兒」。

他們的外婆說，他們的母親必須工作，萊斯莉平常就習慣照顧3個弟弟，這對他們能在叢林裏存活有幫助。

外婆說，「她給弟弟吃木薯粉和木薯麵包，還有叢林裏的水果，她知道他們必須吃甚麼」。

在軍方公布的照片中，帳篷的樹枝上有髮帶。

這些孩子在哥倫比亞東南部沃佩斯（Vaupes）的瓜內諾族（Guanano）社區長大，當地的瓜內諾族領袖莫雷諾（John Moreno）說，他們是由外婆帶大。「他們用他們在族裏學到的東西，依靠祖先的知識求生。」

哥倫比亞當局6月9日宣布4名孩童獲救，他們目前在首都波哥大的一間軍醫院裏接受治療。

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