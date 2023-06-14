一幅地圖引發鄰國不滿　印度新國會大樓展品現「復辟王朝」野心

印度新國會大樓5月末舉行了揭幕儀式，大樓內設置了一個巨大的展出品，包括了一幅古老地圖，印着古老婆羅米文的石碑還有雕像，但這幅地圖引起了鄰國強烈不滿。



孟加拉外交部6月7日就印度新議會大樓揭幕的地圖一事，向新德里尋求解釋。外交副部長阿拉姆（Shahriar Alam）表示，地圖讓牽涉的各方都感到了憤怒，已要求新德里的代表團與印度外交部交涉，要求他們對此解釋。

圖為展示在印度新國會大樓的「阿克漢德巴拉特」。（Twitter@erbmjha）

地圖名為「阿克漢德巴拉特」（Akhand Bharat），即「大統一印度」。地圖包括了阿富汗的部分地區以及整個巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡和緬甸。

印度外交部發言人表示，壁畫描繪了古代孔雀王朝的發展，阿育王的負責任和以人為本的治理理念。但對印度執政印度人民黨（BJP）而言，這似乎代表了他們對印度未來的願景，讓印度與鄰國合併，重返當年的「印度王朝」。如議會事務部長喬希（Pralhad Joshi）在個人Twitter上展示着地圖，並寫道「這代表着強大和自力更生的印度」。

對印度的鄰國而言，地圖是具煽動性，有如新帝國主義的概念。巴基斯坦外交部发發言人表示，「阿克漢德巴拉特」是一種修正主義和擴張主義心態的表現，它不僅試圖征服印度鄰國的身份和文化，還試圖征服其本國的宗教少數族群。

尼泊爾前總理巴特拉伊（Baburam Bhattarai）警告說，地圖可能會激起一場「不必要的、有害的外交爭論」。