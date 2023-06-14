布林肯秦剛通電話　美國務院：討論與中國維持溝通渠道暢通重要性

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月14日與中國國務委員兼外長秦剛通電話。美國務院表示，兩人討論了華盛頓和北京之間保持開放的溝通渠道的重要性。



根據美國務院發言人米勒（Matthew Miller），布林肯討論保持開放的溝通渠道以負責任地處理美中關係的重要性，以避免錯誤與衝突，他還談到一連串雙邊和全球問題，明確表示美國將繼續利用外交努力來提出關切並就潛在的合作領域進行討論。

布林肯在Twitter說，他與秦剛已討論保持溝通渠道暢通所做的持續努力，以及雙邊和全球問題。

根據新華社，秦剛指，年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的，中方始終遵循國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。

秦剛就包括台灣問題在內中方核心關切闡明嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。

他表示，希望美方採取實際行動，推行兩國元首峇里島會晤重要共識及美方有關承諾，同中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。