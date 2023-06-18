識別真人或ChatGPT寫作　這些用字是關鍵　研究：準確率高達99%

以 ChatGPT 為代表的 AI 創作內容已被非常多人和機構使用。



例如，美國一項調查顯示，當地多達 89% 的學生使用 ChatGPT 來完成家庭作業，53% 的學生直接拿 ChatGPT 寫論文。那麼，把以 ChatGPT 為代表的 AI 內容識別出來，就成了一種需求。

▼▼▼真人還是ChatGPT寫作，原來可以辨別▼▼▼

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堪薩斯大學的一組研究者表示，他們已經開發出一種算法，可以區分哪些是 ChatGPT 寫作，哪些是真人寫作，識別準確率高達 99%。相關研究論文發表在 Cell Reports Physical Science 雜誌上。

研究者表示，識別關鍵是一些真人寫作時特有的習慣，這些習慣還沒有被 AI 學習到。例如，真人寫作習慣寫長段落，並且喜歡模棱兩可的語言，他們經常使用諸如「但是」、「然而」和「雖然」之類的詞，這些詞就是重點。

研究給出了真人寫作的 20 個特徵，這些特徵幫助提高了算法在檢測 AI 內容方面的成功率。

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