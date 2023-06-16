基辛格：美中都已「站在懸崖頂上」　倘持續台海或爆衝突

撰文：聯合早報
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美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）稱美中兩國都已「站在懸崖頂上」（at the top of a precipice），如果當前的緊張關係持續，台海可能爆發軍事衝突。

據彭博社6月15日報道，基辛格接受

彭博社總編輯米克爾思韋特（John Micklethwait）採訪，當被問及北京對台動武的可能性時，作出上述表述。

基辛格說：「就當前的關係軌跡而言，我認為有可能發生軍事衝突，但我也相信當前的關係軌跡必須改變。」

彭博社的報道稱，剛過百歲生日不久的基辛格這番對美中關係的評論，可能是他迄今最為悲觀的表態。

基辛格說，緩和對峙局面需要北京和華盛頓共同行動，而現在雙方都已站在了懸崖頂上。

他說，仍然不能判斷美中緊張關係最終的結局，因為雙方還沒有真正參與他建議的那種對話。但有一件事可以確信，那就是中美這兩個超級大國之間的戰爭不會有贏家，用他的話講，「只有付出不成比例的代價才能獲勝」（winnable only at costs that are out of proportion）。

「這是一個特殊局面，一個國家的最大威脅是另一個。中國覺得美國是最大威脅，美國認為中國才是最大威脅，」 他說。

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