基辛格：美中都已「站在懸崖頂上」　倘持續台海或爆衝突

美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)稱美中兩國都已「站在懸崖頂上」(at the top of a precipice),如果當前的緊張關係持續,台海可能爆發軍事衝突。



據彭博社6月15日報道,基辛格接受

彭博社總編輯米克爾思韋特(John Micklethwait)採訪,當被問及北京對台動武的可能性時,作出上述表述。

基辛格說:「就當前的關係軌跡而言,我認為有可能發生軍事衝突,但我也相信當前的關係軌跡必須改變。」

彭博社的報道稱,剛過百歲生日不久的基辛格這番對美中關係的評論,可能是他迄今最為悲觀的表態。

基辛格說,緩和對峙局面需要北京和華盛頓共同行動,而現在雙方都已站在了懸崖頂上。

他說,仍然不能判斷美中緊張關係最終的結局,因為雙方還沒有真正參與他建議的那種對話。但有一件事可以確信,那就是中美這兩個超級大國之間的戰爭不會有贏家,用他的話講,「只有付出不成比例的代價才能獲勝」(winnable only at costs that are out of proportion)。

「這是一個特殊局面,一個國家的最大威脅是另一個。中國覺得美國是最大威脅,美國認為中國才是最大威脅,」 他說。