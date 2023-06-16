美國情侶墨西哥豪華酒店離奇死亡　初步驗屍報告指向這原因

美國28歲女子艾比（Abby Lutz）與41歲男友希斯科（John Heathco）近來入住墨西哥豪華酒店，驚傳2人突然陳屍在酒店房間中，而且身上沒有任何曾遭到外力攻擊的痕跡，死因不明，2人被發現時已經死亡超過10小時，案件正在調查中。



警方表示，來自加州的這對情侶，13日晚間9時左右被人發現陳屍在墨西哥南下加利福尼亞州（Baja California Sur）一頂級度假酒店房間中，該房間一晚要價約780美元（約6,100港元），然而2人身上都沒有曾被攻擊的痕迹，死亡原因引發外界好奇。

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初步法醫檢查表明，他們死於某種物質中毒，當局仍在努力查明這種物質。當局告訴他們，兩人可能因通風不良死於一氧化碳中毒。

酒店不認為2人死因可能與酒店任何設施有關，包含警方懷疑的一氧化碳中毒，聲明表示酒店正在配合警方調查中。

死者家屬在募款網站上表示，艾比與男友一起前往墨西哥展開美好旅程，在命案發生前幾天，2人曾疑似因為食物中毒前去就醫。艾比繼妹說，兩人被送入急症室，接受過靜脈注射，「他們幾天後告訴我們，已經感覺好多了，後來我們就接到電話，稱他們疑似因為一氧化碳中毒死亡」，希望大家能幫忙捐款，讓家屬把死者遺體帶回國。

（編按：有兩宗涉及遊客的一氧化碳中毒事件發生在2022年，有美國人在外度假期間死於吸入有毒氣體。2022年5月有3人在巴哈馬群島死亡，同年10月後在墨西哥城有3名美國遊客在一個住宅單位以相同的方式死去。墨西哥東部圖盧姆市（Tulum）2018年也發生類似事件，一對美國夫婦與兩名兒童在度假村內死亡。）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】