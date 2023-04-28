泰國離奇連環殺人案　死者最後見的人都是「她」　警方調查

近日，在泰國傳出一宗疑似連環殺人案，一名警察局副局長的前妻Am（原名Sararat Rangsiwuthaporn）與一名女性友人Koi至叻丕府放生做功德，事後Koi卻離奇身亡，身上的貴重物品包括手機 、現金和當天所帶的名牌包也都不翼而飛，而法醫則在Koi身上檢驗出氰化物。



事發後，有其他6宗死亡案件的被害人親屬出面指控，稱被害人們的死因都是心臟衰竭死亡，且生前最後一位見到的人都是Am。

傳實際受害者多達13人 包括兩名警察（點圖了解更多）：

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據《泰國頭條新聞》報道，警方到Am家中調查發現裝着氰化物的瓶子，之後以蓄意謀殺罪將她逮捕，但Am卻否認所有指控，而她的律師也指，這些死亡案件都與Am無關。

經警方初步調查，泰國國家警察總署副署長素拉切表示，有7至9名受害者都在與Am外出後身亡，而大部分受害者在送往醫院急救之前就已經失去知覺。

而受害者中，就有兩名是警察，其中一名更是督察級警員，而該名警員身亡後，身上的140萬泰銖（約32萬港元）也全都消失不見。

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對此，素拉切表示，所有被害人都是Am身邊熟識的人，在清楚了解他們的財務狀況下，Am很可能是貪圖被害人的財產，才會選擇犯案。

素拉切也指出，最早的案件至今已過去兩年，追查還需整理案件證據間的關聯，才能將真正的兇手繩之以法。

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