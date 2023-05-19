《半澤直樹》市川猿之助自殺6未解疑點：雙親為何亡？遺書不止1封

日劇《半澤直樹》男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）18日上午在家中試圖輕生獲救，同一天7旬父母雙亡，雙親遺體19日進行司法解剖，估計最快下午就會有結果。



最新消息透露，3人被轉送醫院時，嘴巴都有吐泡，疑似有服用藥物的可能性，同時又發現多個遺書，事件發生至今留下6大疑點有待釐清。

【懶人包】雙親為何會死？是誰幫兩人屍體蓋棉被？一個圖輯看清市川猿之助輕生6大未解疑團（點圖閱讀精華節錄）：

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1.遺書指定財產給外人

市川猿之助在家中地下室的衣櫃內被發現，當時意識模糊，並且有斷繩，加上有留下2、3行疑似遺書的內容，署名「孝彥」，並且留給關係非常親近的演員友人「M」，初步研判輕生未遂。

警方多位鑑識人員19日再度進入住宅蒐證，根據相關人員透露，又發現多個遺書，內容有關名下財產指定給親屬以外的相關人士。

2.父母合蓋棉被

76歲父親市川段四郎（本名：喜熨斗宏之）與妻子喜熨斗延子在2樓被發現，夫妻倆並排躺倒在地，身上穿着睡衣，脖子以下被合蓋一件棉被，身下沒有舖床墊。且兩人身體沒有外傷，鑑識人員19日再度搜查，確定沒有外人入侵或是破壞的痕跡。

但是為何蓋棉被？是自己蓋的還是被其他人蓋上？

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3.三人皆嘴巴吐泡

綜合日媒報道，調查人員表示，3人被發現時嘴巴都有泡泡，市川段四郎和喜熨斗延子有嘔吐痕跡，也有嘔吐物，市川猿之助嘴巴也有吞藥的狀況，因此被推測3人出事前都有服藥。

4.媽媽死亡時間

市川猿之助75歲的媽媽喜熨斗延子當場確定身亡。母親死後出現僵硬狀態，調查人員推測死亡時間已經2到3小時，丈夫市川段四郎被發現時昏迷不醒，送醫後不治離世，兩人先後離世。

5.協助自殺？全家尋短？

事件最大疑點是雙親為何身亡？市川猿之助15日被週刊記者採訪性騷擾醜聞，18日報道曝光，上午被發現在家中試圖輕生。而他的雙親為何同日離世？加上沒有外人、外力入侵，警方目前不排除市川猿之助有幫助自殺，或是全家尋短的可能，雙親身亡可能與兒子市川猿之助有關。

遺體經過司法解剖，可望協助釐清真相，另外市川猿之助目前意識仍有障礙，得等到身體狀況恢復再接受訊問。

6.市川猿之助是否涉案

市川猿之助被指控性騷擾歌舞伎弟子、以及工作人員，對其強吻、侵襲下半身等騷擾舉動，與他長期給外界「好哥哥」形象大為不同。

對此他可能會面對相關司法調查，如果他與雙親死亡的原因有關，整起事件將會變成案件，馬上影響到演出所有電影、影視作品、廣告代言將會面臨刪減、延後或中止上映、廣告下架，屆時對演藝圈勢必再度造成衝擊。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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