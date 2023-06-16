香港男子在韓國金浦機場毆打職員　首爾法院判囚1年半

韓聯社6月16日報道，一名33歲香港男子3月在韓國金浦機場毆打2名職員，首爾地方法院6月16日判其監禁1年半。



受傷的2名職員中，1人為31歲、在登機手續櫃台工作的男子，他受傷的部位包括臉部，需治療兩週，另1人為39歲男子，他肋骨骨折，4週才痊癒。

法官表示「他（被告）過度憤怒，在正常人不會非常生氣的情況下使用極端的暴力。如果滯留國內，很有可能對韓國國民做出危險行為，因此判處實際刑期是不可避免的。」

根據調查，男子過去有傷人前科，曾在日本用利器刺傷一名台灣女子，至今年2月才服刑完畢。

圖為金浦機場，此機場位於首爾江西區（Getty）

因未見行李出手打人

韓聯社報道，這名香港男子3月21日抵達仁川機場入境韓國，計劃經金浦機場轉飛釜山，他以為寄艙行李會自動送往金浦機場，結果抵達金浦機場後看不到行李，於是向職員抗議，繼而在理論爭執中出手打人。

據警方當時稱，化名A先生的男子被控當天上午11時30分在金浦機場國內客運大樓二樓毆打2名大韓航空（Korean Air）員工。

韓聯社及韓國每日經濟新聞（매일경제）等，3月底的報道都是以男子所說的「我的行李呢？」大字標題報道事件。